Eclipse solar parcial será visível em Alberta neste sábado

Os habitantes de Alberta terão a oportunidade de testemunhar um eclipse solar parcial na manhã de sábado, de acordo com a Agência Espacial Canadense. O evento, conhecido como eclipse solar anular, ocorrerá quando a lua bloquear parcialmente o sol. Em Alberta, os espectadores poderão observar um eclipse de 61%. Durante o eclipse, um anel do sol ainda estará visível.

O eclipse começará por volta das 9h15, atingirá seu pico aproximadamente às 10h30 e terminará às 11h45. É essencial seguir as precauções de segurança ao visualizar o eclipse. A NASA enfatiza que a única maneira segura de observar o evento é usando óculos de visualização solar seguros, óculos para eclipses ou um visualizador solar portátil. Óculos de sol comuns não oferecem proteção adequada.

Óticas não filtradas, como telescópios, binóculos ou lentes de câmeras, nunca devem ser usadas para ver o sol durante um eclipse. Olhar através de lentes não filtradas pode resultar em danos oculares imediatos. A NASA informa que os filtros solares devem ser devidamente fixados na frente de qualquer óptica usada.

Se estiver usando óculos para eclipses ou visualizador solar, é crucial evitar segurá-los enquanto olha através de lentes não filtradas, pois isso também pode causar lesões oculares graves. A NASA sugere o uso de um projetor pinhole como alternativa.

Para aqueles interessados ​​em eclipses futuros, SkyAndTelescope.org fornece visualizações dos caminhos dos eclipses de 2023 e 2024.

Fique seguro e aproveite o eclipse solar parcial neste sábado!

Definições:

1. Eclipse solar anular: Um tipo de eclipse solar que ocorre quando a Lua está no ponto mais distante da Terra, resultando em um anel visível do Sol.

2. Filtros solares: Dispositivos acoplados a instrumentos ópticos para bloquear radiações nocivas e proteger os olhos ao observar o Sol.

3. Projetor Pinhole: Um dispositivo simples feito de uma caixa ou cartão com um pequeno orifício que projeta uma imagem do Sol em uma superfície, permitindo uma visualização segura.

Fontes:

– Agência Espacial Canadense

- NASA

–SkyAndTelescope.org