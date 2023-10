O Sussurro de Pando: Ouvindo o Gigante Trêmulo

Antiga e vasta, Pando, uma única árvore com 47,000 caules que brotam de um sistema radicular compartilhado em mais de 100 acres em Utah, é um dos maiores organismos vivos da Terra. Com uma história que possivelmente se estende por 12,000 anos, este colossal álamo tremedor acumulou mais de 6,000 toneladas métricas de vida. Agora, graças às gravações lançadas este ano, temos a oportunidade de ouvir esta magnífica árvore de uma forma nunca antes possível.

O artista sonoro Jeff Rice, convidado por Friends of Pando, colocou um hidrofone dentro de um buraco na base de um galho e deixou-o chegar até as raízes da árvore. Para sua surpresa, ele ouviu um som fraco que aumentava durante uma tempestade, capturando um estrondo estranho e baixo. O som, como explica Rice, é o resultado de milhões de folhas vibrando na árvore, passando pelos galhos e chegando à terra.

Utilizando estas gravações, Friends of Pando pretende usar o som para mapear a complexa rede de raízes abaixo da superfície. Lance Oditt, o fundador da Friends of Pando, vê o potencial do som não apenas para proporcionar experiências auditivas bonitas e interessantes, mas também para fornecer informações valiosas sobre a saúde de Pando e seu ambiente circundante. Estes sons servem como um registo da biodiversidade local, oferecendo uma base que pode ser medida em relação às mudanças ambientais.

Esta abordagem inovadora para a compreensão de Pando pode ajudar a esclarecer vários aspectos desta antiga entidade. Através dos dados recolhidos, estudos adicionais podem ser realizados sobre o movimento da água, a relação entre arranjos de ramos, colónias de insectos e profundidade das raízes. Estas investigações pretendem revelar mais sobre o ecossistema que rodeia Pando, que está cada vez mais ameaçado devido às atividades humanas e ao declínio dos predadores que mantêm as populações de herbívoros sob controlo.

As gravações do sussurro de Pando foram apresentadas no 184º Encontro da Acoustical Society of America e servem como um testemunho da importância de ouvir os segredos deste gigante trêmulo antes que se percam.

Fontes: The Guardian, Amigos de Pando