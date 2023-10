A primeira Star Party oficial na Hanle Dark Sky Reserve oferece uma experiência única para astrônomos amadores

O Instituto Indiano de Astrofísica (IIA), em colaboração com o Departamento de Proteção da Vida Selvagem, UT Ladakh, organizou a primeira festa estelar oficial para astrónomos amadores experientes. O evento aconteceu na Reserva Hanle Dark Sky, no leste de Ladakh, de 12 a 15 de outubro. Hanle, sede do Observatório Astronômico Indiano, oferece céus escuros e clima seco ideais para observar objetos celestes.

A Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) tem um dos céus mais escuros da Índia e cobre uma área de aproximadamente 22 km de raio. A reserva foi criada pelo UT Ladakh para preservar os céus escuros e imaculados e controlar a poluição luminosa provocada pelo homem. Não só apoia a investigação astronómica, mas também promove o astroturismo e contribui para o desenvolvimento socioeconómico das aldeias locais.

Cerca de 30 astrônomos amadores participaram da festa das estrelas, trazendo seus telescópios e câmeras para captar a beleza do céu noturno sem a interferência da poluição luminosa. Ajay Talwar, um astrofotógrafo premiado, destacou a importância dos céus escuros para observar objetos tênues e capturar fotografias detalhadas. Ele enfatizou que certos fenômenos astronômicos, como o Falso Amanhecer e a Luz Zodiacal, só podem ser observados em Hanle devido à sua escuridão.

Um dos destaques da festa estelar foi a oportunidade de testemunhar e fotografar a Luz Zodiacal, que é a fraca luz solar espalhada pela poeira no plano do sistema solar. Os participantes puderam observar esse fenômeno em duas noites sucessivas.

O evento atraiu participantes de vários locais da Índia, incluindo Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai. Sudhash Natarajan, da Sociedade Astronômica de Bangalore, mencionou como o céu Bortle-1 de Hanle, designado como o nível mais escuro, permitiu-lhe observar galáxias obscuras e fracas. Ele expressou seu entusiasmo por retornar a Hanle todos os anos.

Além da festa das estrelas, o IIA, com financiamento da UT Ladakh, forneceu 24 pequenos telescópios a aldeões seleccionados dentro da reserva e treinou-os como Embaixadores da Astronomia. Esta iniciativa visa envolver e educar a comunidade local sobre astronomia e aumentar ainda mais o potencial astroturístico de Hanle.

A Diretora do IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, expressou sua satisfação em compartilhar os céus únicos do HDSR com os entusiastas da astronomia e elogiou a formação das comunidades locais como Embaixadores da Astronomia para os turistas.

No geral, a primeira festa estelar oficial na Reserva Hanle Dark Sky proporcionou aos astrônomos amadores a oportunidade de experimentar os céus escuros imaculados e capturar objetos celestes em detalhes. O sucesso do evento destacou o potencial de Hanle como um destino procurado pelos entusiastas da astronomia na Índia e em outros lugares.

Definições:

– Instituto Indiano de Astrofísica (IIA): Organização que realiza pesquisas em diversas áreas da astrofísica e astronomia na Índia.

– Departamento de Proteção da Vida Selvagem, UT Ladakh: Departamento responsável pela proteção e conservação da vida selvagem no Território da União de Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Uma área de aproximadamente 22 km de raio ao redor de Hanle que foi designada como reserva de céu escuro para controlar a poluição luminosa e preservar o céu escuro para pesquisa astronômica e astroturismo.

– Falso Amanhecer: Fenômeno observado antes do amanhecer onde o céu parece estar iluminado mesmo que o sol ainda não tenha nascido.

– Luz Zodiacal: Fraca luz solar espalhada pela poeira no plano do sistema solar, visível em céus escuros antes do amanhecer ou após o pôr do sol.

– Escala Bortle: Uma escala numérica que mede a escuridão do céu noturno, sendo Bortle-1 o nível mais escuro.

– Embaixadores da Astronomia: Aldeões dentro da Reserva Hanle Dark Sky que foram treinados para educar e orientar turistas em atividades relacionadas à astronomia.

Fontes: Instituto Indiano de Astrofísica (IIA), Departamento de Proteção à Vida Selvagem, UT Ladakh.