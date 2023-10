Astrofotógrafos se reúnem em Hanle para observar a luz zodiacal

By

Astrônomos amadores de várias partes da Índia reuniram-se recentemente em Hanle, uma vila na região de Ladakh, para testemunhar e capturar o fenômeno indescritível conhecido como Luz Zodiacal. O premiado astrofotógrafo Ajay Talwar, que vem a Hanle há muitos anos, expressou a importância dos céus escuros para a observação detalhada de objetos tênues. De acordo com Talwar, certos eventos astronômicos como o Falso Amanhecer ou a Luz Zodiacal só podem ser observados em Hanle devido à sua escuridão excepcional.

A Luz Zodiacal é um brilho fraco da luz solar espalhada por partículas de poeira no plano do sistema solar. Este fenômeno é extremamente fraco e só pode ser observado nos locais mais escuros, logo antes do amanhecer. Os participantes da Star Party em Hanle tiveram a sorte de testemunhar e fotografar esta luz efêmera em duas noites consecutivas.

O evento atraiu um grupo diversificado de participantes, incluindo moradores locais, turistas e entusiastas da astronomia de cidades como Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai. Sudhash Natarajan, membro da Sociedade Astronômica de Bangalore, compartilhou seu entusiasmo em observar galáxias obscuras no Hanle Deep Space Resort (HDSR) de Hanle, que oferece um céu Bortle-1 excepcionalmente escuro para observar as estrelas.

Dorjey Angchuk, outro participante, enfatizou que Hanle é um paraíso para astrônomos amadores. Ele revelou planos para estabelecer a HDSR Star Party como um evento anual, na esperança de torná-la um encontro altamente cobiçado pelos entusiastas da astronomia na Índia e no exterior. Além disso, Hanle está sendo promovido como um local de astroturismo, atraindo mais visitantes para explorar as maravilhas do céu noturno nesta região remota.

No geral, a reunião de astrofotógrafos e astrónomos apaixonados em Hanle proporcionou uma oportunidade única de testemunhar a beleza etérea da Luz Zodiacal e apreciar a escuridão excepcional que torna possíveis tais observações.

