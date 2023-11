Explorando as profundezas misteriosas de Júpiter: a descoberta assustadora de Juno

By

A espaçonave Juno da NASA fez uma descoberta assustadora durante seu recente sobrevôo por Júpiter. Numa fotografia tirada em 7 de setembro, Juno capturou uma imagem de uma região no extremo norte de Júpiter conhecida como Jet N7. O que torna esta imagem particularmente assustadora é como as nuvens rodopiantes e as tempestades tumultuosas nesta região formaram uma face alongada e fantasmagórica.

Esta surpresa celestial de Halloween oferece uma visão cativante do gigante gasoso, que parece estar vestindo uma máscara de Halloween na forma de um rosto assustador. O baixo ângulo da luz solar enfatizou as intrincadas características topográficas, revelando as profundezas desta região misteriosa. O cientista cidadão Vladimir Tarasov processou habilmente os dados brutos da JunoCam, contribuindo para a nossa compreensão da dinâmica atmosférica de Júpiter.

A atmosfera de Júpiter é conhecida pelos seus padrões climáticos tempestuosos e enormes sistemas de tempestades. As nuvens rodopiantes nesta imagem retratam dois olhos fundos, um nariz torcido e lábios carrancudos, aumentando o efeito perturbador. No entanto, é crucial notar que estas imagens de Juno causam frequentemente pareidolia, um fenómeno em que os observadores percebem rostos ou padrões em formas aleatórias.

Os entusiastas da astrologia podem se lembrar de outros casos de pareidolia em corpos celestes, como a infame “Face de Marte”. Além disso, alguns detetives online acreditam ter identificado vários “animais” em Marte em fotos capturadas pelos rovers Curiosity e Perseverance da NASA.

A missão da Juno vai além da captura de imagens cativantes. Fornece aos cientistas dados valiosos para estudar a intrincada dinâmica da atmosfera de Júpiter. Ao analisar as tempestades atmosféricas, ciclones e anticiclones, os especialistas podem obter insights sobre os padrões climáticos e os ventos das correntes de jato do planeta.

FAQ:

P: O que significa pareidolia?

R: A pareidolia é um fenômeno no qual os indivíduos percebem padrões familiares, como rostos ou objetos, em estímulos não relacionados ou aleatórios.

P: Qual é o propósito da missão de Juno?

R: A missão da Juno é estudar a atmosfera de Júpiter e coletar dados para obter uma melhor compreensão dos padrões climáticos e da dinâmica atmosférica do planeta.

P: Existem outros casos de pareidolia no espaço?

R: Sim, a famosa “Face de Marte” é um exemplo de pareidolia no espaço, juntamente com várias formações “animais” que alguns acreditam ter identificado em fotos de rovers de Marte.

P: Quem processou a imagem capturada por Juno?

R: O cientista cidadão Vladimir Tarasov processou habilmente os dados brutos da JunoCam para melhorar a nossa compreensão da dinâmica atmosférica de Júpiter.