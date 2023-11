Novas tradições dos astronautas: celebrações do Halloween no espaço

A Estação Espacial Internacional (ISS) pode não ter doces ou travessuras, mas isso não significa que o Halloween passe despercebido pelos membros da tripulação a bordo da instalação orbital. Com a sua criatividade e desenvoltura, os astronautas encontraram formas de abraçar o espírito do Halloween, mesmo nas profundezas do espaço. Vamos dar uma olhada em como eles celebram esse feriado assustador e os trajes exclusivos que criam ano após ano.

Embora o mau tempo tenha atrasado os planos dos astronautas da NASA Crew-3 e dos astronautas da ESA de celebrar o Halloween no espaço em outubro de 2021, os tripulantes que já estavam a bordo da estação decidiram se divertir um pouco no Halloween. Eles não deixaram que a ausência de recém-chegados lhes desanimasse. O astronauta da ESA Thomas G. Pesquet compartilhou nas redes sociais as estranhas ocorrências na ISS, provocando que o membro da tripulação Akihiko Hoshide havia ressuscitado dos mortos (ou não?) em referência ao astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão.

Olhando para o futuro, só podemos imaginar os trajes e tradições emocionantes que se desenvolverão no futuro. Em 2022, os astronautas da Expedição 68 Koichi Wakata e os astronautas da NASA Francisco “Frank” C. Rubio, Nicole A. Mann e Josh A. Cassada entraram no espírito do Halloween vestindo-se como personagens populares de videogame e desenhos animados. Eles engenhosamente usaram recipientes de arrumação como fantasias e improvisaram sacolas de doces ou travessuras.

À medida que avançamos para 2023, os astronautas da Expedição 70 Jasmin Moghbeli da NASA, Satoshi Furakawa da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, o astronauta da NASA Loral O'Hara e o astronauta da Agência Espacial Europeia Andreas Mogensen são vistos celebrando o Halloween no espaço. Seus figurinos ainda não foram revelados, mas podemos esperar que sua criatividade brilhe.

FAQ:

P: Como os astronautas celebram o Halloween no espaço?

R: Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional celebram o Halloween vestindo fantasias criativas, muitas vezes feitas com materiais disponíveis a bordo da estação.

P: Eles têm acesso a fantasias?

R: Embora não tenham fantasias tradicionais de Halloween à disposição, os astronautas encontram maneiras criativas de fazer fantasias usando materiais encontrados na ISS.

P: Houve alguma celebração de Halloween no espaço?

R: Sim, os astronautas celebram o Halloween no espaço há anos e isso se tornou uma tradição acalentada entre os membros da tripulação.

P: As fantasias já foram feitas com materiais não convencionais?

R: Sim, os astronautas usaram recipientes de armazenamento e outros materiais disponíveis na estação espacial para criar fantasias exclusivas de Halloween.

P: As celebrações do Halloween no espaço continuarão no futuro?

R: Absolutamente! Enquanto houver astronautas na Estação Espacial Internacional, as celebrações do Halloween continuarão a proporcionar uma pausa divertida e festiva nas exigências da exploração espacial.