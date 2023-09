Toras de madeira antigas revelam as habilidades avançadas dos primeiros humanos

Arqueólogos descobriram troncos de madeira antigos na Zâmbia que desafiam suposições anteriores sobre as capacidades dos primeiros humanos. As descobertas, publicadas na revista Nature, sugerem que as pessoas da idade da pedra construíram estruturas há quase meio milhão de anos, indicando um nível de inteligência e imaginação até então desconhecido.

O projeto de pesquisa Deep Roots of Humanity da Universidade de Liverpool escavou e analisou a madeira antiga. O professor Larry Barham, líder do projeto, expressou que esta descoberta mudou a sua compreensão dos primeiros ancestrais humanos. Ele acredita que esses humanos antigos utilizaram suas habilidades e criatividade para construir algo novo e grande em madeira.

Os pesquisadores também encontraram ferramentas antigas de madeira, incluindo varas de escavação, mas a descoberta mais emocionante foram dois pedaços de madeira que se encaixavam em ângulos retos. Ferramentas de pedra foram usadas para fazer entalhes nas toras, permitindo que fossem unidas estruturalmente. Ao analisar as camadas de terra em que a madeira foi enterrada, a equipe determinou que ela tinha aproximadamente 476,000 mil anos.

Evidências anteriores do uso humano da madeira limitaram-se à produção de fogo e à fabricação de ferramentas simples. Esta descoberta desafia a noção de que os primeiros humanos levavam vidas puramente nómadas e mostra que eram capazes de construções mais complexas.

A finalidade destas estruturas de madeira permanece obscura. O tamanho das toras sugere que foram usadas para construir algo substancial, possivelmente uma plataforma para abrigo ou uma estrutura à beira de um rio para pesca. No entanto, sem evidências mais completas, é difícil determinar a natureza exata dessas estruturas ou as espécies de humanos antigos que as construíram.

Os artefatos de madeira foram transportados para o Reino Unido para análise e preservação. Quando isto estiver concluído, eles serão devolvidos à Zâmbia para serem exibidos. A esperança é que estas descobertas enriqueçam as colecções e esclareçam a tradição do trabalho em madeira na Zâmbia e as antigas interacções humanas com o ambiente.

Fonte: BBC News