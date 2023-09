Descoberto o primeiro uso conhecido de madeira na construção na Zâmbia

Arqueólogos descobriram o primeiro uso conhecido de madeira na construção em uma planície aluvial no topo de uma cachoeira no norte da Zâmbia. A estrutura, que remonta a 476,000 anos atrás, antecede por uma vasta margem o próximo aparecimento conhecido de madeira na construção. O entalhe de madeira, feito intencionalmente com técnicas de raspagem e enxó, conectou duas partes e foi encontrado ao lado de inúmeras ferramentas de madeira em uma bacia alagada de um lago. As descobertas desafiam a noção de que apenas o Homo sapiens era capaz de modificar a paisagem.

A preservação da madeira é uma ocorrência rara devido à decomposição, dificultando a determinação da origem do trabalho em madeira. No entanto, lanças de madeira foram preservadas em condições pantanosas na Inglaterra e na Alemanha, datando de centenas de milhares de anos. Um pedaço de madeira de 780,000 mil anos atrás encontrado em Israel foi interpretado como a ferramenta de madeira mais antiga conhecida. Embora as evidências de trabalho em madeira na pré-história sejam escassas, a descoberta de Kalambo fornece quantidades substanciais de peças de madeira trabalhada, sugerindo uma ampla gama de usos potenciais além do armamento.

A finalidade da estrutura permanece desconhecida, mas os pesquisadores especulam que ela poderia ter servido como plataforma ou passarela no ambiente à beira do lago. Nenhum outro uso estrutural da madeira foi encontrado no Paleolítico africano ou eurasiático, exceto outro tronco entalhado descoberto anteriormente no mesmo local há 70 anos.

Esta descoberta inovadora contribui para a fascinante história arqueológica da Zâmbia. Anteriormente, o crânio de um hominídeo conhecido como Homem Kabwe, Homo heidelbergensis, foi descoberto em Kabwe. Datado de aproximadamente 300,000 anos, o Homem Kabwe quebrou a teoria linear da evolução humana e revelou a existência de múltiplas linhagens humanas paralelas. Embora a Caveira possa não estar diretamente ligada à estrutura de madeira, ela continua sendo uma forte candidata.

A identidade dos criadores da estrutura e a abundância de ferramentas permanecem incertas, uma vez que a África era povoada por várias espécies de hominídeos naquela época. No entanto, a região de Kalambo foi um centro de atividade para inúmeras variantes de hominídeos, incluindo o Homo heidelbergensis e possivelmente o Homo naledi. Mais pesquisas são necessárias para desvendar os mistérios que cercam o primeiro uso conhecido de madeira na construção na Zâmbia.

