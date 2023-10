O futuro dos alimentos no espaço: cultivo de plantas para missões de longa duração

À medida que a NASA se prepara para missões à Lua e a Marte, um desafio crucial é garantir uma fonte de alimento sustentável para os membros da tripulação durante as suas estadias prolongadas no espaço. Atualmente, os astronautas dependem principalmente de alimentos pré-embalados, que apresentam limitações em termos de qualidade e nutrição ao longo do tempo. Para resolver esta questão, os investigadores estão a explorar a possibilidade de cultivar alimentos no espaço, minimizando a necessidade de reabastecimento frequente e garantindo um abastecimento de alimentos frescos e nutritivos para missões de longa duração.

A NASA iniciou o projeto “Growing Beyond Earth” em colaboração com o Fairchild Botanical Garden em 2015. Este projeto envolve centenas de aulas de ciências do ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, cultivando várias sementes em um habitat semelhante ao da Estação Espacial Internacional ( ISS). As sementes que prosperam nessas salas de aula são então transferidas para uma câmara no Centro Espacial Kennedy da NASA para testes adicionais. As sementes selecionadas são eventualmente enviadas à ISS para avaliação do seu crescimento em condições de microgravidade.

A NASA também desenvolveu sistemas especializados para apoiar o crescimento das plantas no espaço. O Sistema de Produção de Hortaliças (Veggie) é uma câmara de baixo consumo de energia com capacidade para seis plantas. Os membros da tripulação cuidam manualmente das plantas, regando-as manualmente. Outro sistema, o Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiza a alimentação e rega das plantas. O Advanced Plant Habitat é um dispositivo totalmente automatizado projetado para estudar o crescimento das plantas com envolvimento mínimo da tripulação.

As condições de luz e nutrientes são críticas para o crescimento bem-sucedido das plantas no espaço. Uma série de experimentos conhecidos como Veg-04A, Veg-04B e Veg-05 explorou o crescimento da mostarda Mizuna, uma cultura de folhas verdes, sob diferentes condições de luz. O rendimento, a composição nutricional e os níveis microbianos das plantas cultivadas no espaço foram comparados com aqueles cultivados na Terra. Os tripulantes também avaliaram o sabor, a textura e outras características do produto. Outro experimento, Plant Habitat-04, concentrou-se nas interações planta-micróbio e avaliou o sabor e a textura da pimenta malagueta.

Experimentos iniciais demonstraram que a microgravidade pode afetar o desenvolvimento das plantas, mas não prejudica a saúde geral das plantas. Por exemplo, as plantas de trigo cresceram 10% mais altas na microgravidade em comparação com as suas congéneres na Terra. As investigações sobre o crescimento de mudas revelaram que as mudas podem se adaptar à microgravidade alterando a expressão genética relacionada a estressores induzidos pelo espaço. A detecção de gravidade em plantas foi explorada através da investigação Plant Gravity Sensing conduzida pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA). Este estudo mediu o impacto da microgravidade nos níveis de cálcio, fornecendo informações sobre a concepção de métodos eficazes para o cultivo de plantas no espaço.

O fornecimento adequado de água é um desafio significativo na microgravidade. A investigação do Plant Water Management demonstrou um método hidropônico de fornecer água e ar às raízes das plantas. O estudo XROOTS experimentou técnicas hidropônicas e aeropônicas (baseadas no ar) como alternativas ao cultivo tradicional no solo. Estas técnicas têm o potencial de permitir a produção agrícola em grande escala para futura exploração espacial.

Além disso, as investigações do VEG-03 envolveram o cultivo de vários vegetais, incluindo Extra Dwarf Pak Choi, Mostarda Amara e Alface Romaine Vermelha. Durante o experimento, o astronauta da NASA Mike Hopkins conduziu o primeiro transplante de plantas no espaço, transferindo brotos saudáveis ​​de um travesseiro de plantas para outros em dificuldades no Veggie. Este transplante bem sucedido apresenta novas possibilidades para melhorar o crescimento das plantas em microgravidade e expandir a variedade de culturas que podem ser cultivadas no espaço.

À medida que a NASA continua as suas pesquisas e experiências, torna-se evidente que o cultivo de plantas no espaço é uma solução promissora para missões de longa duração. O conhecimento adquirido com estes esforços ajudará a moldar futuras tecnologias e métodos para a produção sustentável de alimentos no espaço, apoiando os ambiciosos objectivos da agência de exploração humana para além da Terra.

