Um estudo recente publicado na Nature destaca a crescente preocupação entre os astrônomos sobre o impacto das megaconstelações na astronomia terrestre. Megaconstelações, como o Starlink da SpaceX, consistem em milhares de satélites que fornecem cobertura global de Internet. Embora estas constelações tenham os seus benefícios, elas também representam desafios significativos para as observações astronómicas.

O estudo se concentrou no BlueWalker3, um protótipo de satélite da megaconstelação BlueWalker da AST SpaceMobile. Os cientistas construíram um sensor terrestre para medir com precisão o brilho do satélite. Eles descobriram que o BlueWalker3 tinha uma classificação de brilho de 0.4, que está no lado mais brilhante dos objetos no céu noturno, quase tão brilhante quanto as estrelas mais brilhantes. Isto representa uma ameaça significativa para a astronomia terrestre, uma vez que um grande número de satélites brilhantes pode obstruir as observações.

A SpaceX, como uma das operadoras de satélite responsáveis, tomou medidas para resolver esta questão. Eles fizeram esforços para escurecer os seus satélites e minimizar o reflexo da luz solar. No entanto, as horas após o pôr do sol e antes do nascer do sol ainda são críticas, pois os satélites podem parecer particularmente brilhantes durante estes períodos.

A proliferação de megaconstelações de satélites, com a SpaceX lançando cerca de 4,000 novos satélites Starlink todos os meses, é uma preocupação crescente. Outras empresas, incluindo OneWeb e Amazon, também planejam implantar suas próprias megaconstelações. O grande número de satélites no céu pode ter um impacto profundo na astronomia terrestre.

Os rastros de luz solar refletidos por essas megaconstelações podem interferir nas imagens obtidas por observatórios terrestres como o Observatório Vera C Rubin, no Chile. Esta interferência torna um desafio para os astrônomos conduzir pesquisas e realizar levantamentos que envolvam a procura de objetos astronômicos que mudam de posição ou luminosidade.

Os astrónomos apelam cada vez mais a medidas para mitigar o impacto das megaconstelações na astronomia terrestre. Embora os esforços para minimizar os detritos espaciais, como os empreendidos pela Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO), sejam louváveis, é necessário fazer mais para abordar as preocupações específicas colocadas pelas megaconstelações.

Em conclusão, as megaconstelações revolucionaram a conectividade global, mas o seu impacto na astronomia terrestre não pode ser ignorado. O brilho e o grande número de satélites nestas constelações têm o potencial de perturbar significativamente as observações astronómicas. Uma maior colaboração entre operadores de satélites e astrónomos é essencial para encontrar soluções que permitam que ambas as indústrias prosperem, minimizando ao mesmo tempo a sua interferência mútua.

