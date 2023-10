O manto de gelo da Groenlândia pode ser mais resistente ao aquecimento global do que se pensava anteriormente

Um novo estudo publicado recentemente sugere que a camada de gelo da Gronelândia pode ser mais resistente ao aquecimento global do que se acreditava anteriormente. Os investigadores descobriram que a camada de gelo reage lentamente ao aquecimento induzido pelo homem, o que significa que a redução das emissões de gases com efeito de estufa nos próximos séculos poderia impedir o seu derretimento.

O estudo, conduzido por investigadores do Instituto Potsdam para Investigação do Impacto Climático e da Universidade Árctica da Noruega, utilizou modelos informáticos para simular os efeitos potenciais de diferentes cenários de temperatura na camada de gelo. Eles concluíram que mesmo que os limites críticos de temperatura sejam temporariamente ultrapassados, ainda seria possível evitar um ponto de inflexão que resultaria num aumento significativo do nível do mar ao longo de centenas de milhares de anos.

No entanto, os investigadores sublinham que isto não significa que os esforços para combater as alterações climáticas devam ser relaxados. Afirmam que a redução das emissões de gases com efeito de estufa e a luta contra o aquecimento global continuam a ser cruciais e urgentes. O estudo destaca a importância de estabilizar as temperaturas globais em não mais de 1.5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais para evitar um maior derretimento da camada de gelo.

A camada de gelo da Gronelândia cobre cerca de 80% da maior ilha do mundo e contribui atualmente para a subida do nível do mar. Se derretesse completamente, o nível global do mar aumentaria cerca de 24 metros, resultando em consequências devastadoras para as cidades costeiras de todo o mundo.

Este estudo dá esperança de que, se forem tomadas medidas imediatas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, o pior cenário de colapso da camada de gelo e aumento drástico do nível do mar possa ser evitado. No entanto, o momento da redução das emissões é crucial, uma vez que um atraso de mais de alguns séculos ainda pode levar a um aumento significativo do nível do mar.

Em conclusão, embora o estudo sugira que a camada de gelo da Gronelândia pode ser mais resistente ao aquecimento global, sublinha a necessidade de medidas urgentes para enfrentar as alterações climáticas e minimizar os riscos associados ao derretimento das camadas de gelo.

