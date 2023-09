A flexibilidade comportamental facilita a rápida expansão do alcance em grackles de cauda grande

Pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e da Universidade de Rochester descobriram que o grackle-de-cauda-grande, uma espécie de ave que vem expandindo rapidamente sua população pela América do Norte, deve seu sucesso ao seu comportamento. Os pesquisadores descobriram que os grackles de cauda grande aumentaram a amplitude de seu habitat e se adaptaram para viver em ambientes mais urbanos e áridos, ao contrário de seu parente mais próximo, o grackle de cauda de barco.

O estudo, baseado em observações científicas cidadãs de ocorrências de aves entre 1979 e 2019, revelou que os grackles de cauda grande não se limitaram a mudar para novos habitats que correspondiam às suas necessidades anteriores, mas expandiram activamente a sua distribuição, mudando as suas preferências de habitat. Por outro lado, os grackles com cauda de barco apenas mudaram seu alcance ligeiramente para o norte em resposta às mudanças climáticas.

Os pesquisadores também investigaram o papel do comportamento na capacidade dos grackles de cauda grande de se adaptarem a novos habitats. Eles descobriram que a população no limite da faixa exibia mais flexibilidade e persistência em comparação com a população fora do limite. Os investigadores especulam que a persistência permite que os indivíduos encontrem soluções para desafios em novos ambientes, enquanto a variabilidade na flexibilidade dentro de uma população aumenta as hipóteses de uma expansão bem sucedida.

As descobertas destacam a importância da flexibilidade e da persistência para facilitar expansões rápidas de distribuição e sugerem que a compreensão de como espécies como os grackles de cauda grande se adaptam a novos ambientes poderia fornecer informações para ajudar espécies em declínio a lidar com as mudanças ambientais.

Fonte: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)