O aquecimento global pode aumentar a proliferação de predadores de recifes de coral

O aquecimento global não só contribui para o branqueamento dos corais, mas também tem o potencial de aumentar a população de estrelas do mar coroa de espinhos, que são conhecidas predadoras dos recifes de coral. Estas estrelas do mar, na fase adulta, são verdadeiros predadores que devoram os recifes de coral. No entanto, quando juvenis, agem como herbívoros e esperam que os corais vivos se recuperem antes de se tornarem predadores de corais.

Cientistas da Universidade de Sydney conduziram experimentos para testar a resistência de estrelas-do-mar juvenis coroa de espinhos ao estresse térmico. Os experimentos tiveram como objetivo imitar as condições das ondas de calor marinhas que levam ao branqueamento e à mortalidade dos corais. As estrelas do mar foram expostas a cenários de ondas de calor com temperaturas variando de 28°C a 30°C, e mostraram uma tolerância significativamente maior às condições de ondas de calor em comparação com os corais.

O estudo, publicado na revista Global Change Biology, descobriu que estrelas-do-mar juvenis coroa de espinhos eram capazes de suportar altas temperaturas por até 20 dias. Esta resistência é quase três vezes maior que a intensidade do calor que causa o branqueamento dos corais. As descobertas sugerem que o aquecimento das águas poderia realmente beneficiar estas estrelas do mar. A abundância de habitat de entulho de coral resultante do branqueamento e mortalidade de corais permite que o seu número aumente ao longo do tempo.

O aquecimento dos oceanos é uma ameaça direta à sobrevivência dos corais, com várias espécies de corais a desaparecer em regiões como o Mediterrâneo e a Grande Barreira de Corais na Austrália, que sofrem um grave branqueamento. De acordo com um relatório do governo australiano, 91% dos corais da Grande Barreira de Corais foram danificados pelo branqueamento após uma onda de calor prolongada no verão.

Em conclusão, o aquecimento global representa uma ameaça significativa aos recifes de coral, não só através do branqueamento, mas também ao promover potencialmente a proliferação de estrelas-do-mar coroa-de-espinhos. Compreender os impactos das alterações climáticas nos ecossistemas marinhos é crucial para os esforços de conservação.

