Representação Indígena na NASA: Celebrando Engenheiros e Cientistas Nativos Americanos

O recente pouso bem-sucedido da espaçonave InSight da NASA em Marte chamou a atenção para a sub-representação dos nativos americanos nos campos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Aaron Yazzie, um engenheiro Navajo, desempenhou um papel crucial na missão e tornou-se um modelo para a juventude indígena. As realizações de Yazzie, juntamente com as de outros engenheiros e cientistas nativos americanos, lançam luz sobre as contribuições feitas por esta comunidade sub-representada.

Yazzie, que cresceu no Arizona, formou-se em Engenharia Mecânica em Stanford. Ele ingressou no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e fez parte da equipe responsável pelo pouso de uma espaçonave em Marte. Yazzie criou a entrada de pressão no subsistema auxiliar do sensor de carga útil, um componente significativo que reúne dados cruciais sobre a atmosfera de Marte. Seu sucesso inspirou muitos jovens nativos americanos que agora veem que é possível realizar seus sonhos em STEM.

Mas Yazzie não é o primeiro nativo americano a causar impacto no programa espacial. Mary Golda Ross, membro da Nação Cherokee, foi a primeira engenheira e matemática nativa americana. Ela trabalhou para a Lockheed Martin, colaborando com a NASA em vários projetos. Ross desempenhou um papel vital no avanço do estágio superior do foguete Agena e desenvolveu requisitos operacionais para espaçonaves, contribuindo para o projeto Apollo. Suas realizações, incluindo a redação do Manual de Voo Planetário da NASA, mostram suas contribuições significativas para a exploração espacial.

Jerry Elliott, físico Osage e Cherokee, também fez história como um dos primeiros nativos americanos a receber um diploma de física pela Universidade de Oklahoma. Ele ingressou na NASA como engenheiro de operações de missões de voo e desempenhou um papel crucial na missão Apollo 13. Os cálculos de Elliott ajudaram a guiar com segurança a tripulação de volta à Terra após uma falha no sistema. A sua liderança exemplar durante esta missão valeu-lhe a prestigiada Medalha Presidencial da Liberdade.

Esses engenheiros e cientistas nativos americanos abriram o caminho para as gerações futuras. Eles inspiraram outros a seguir carreiras em STEM e fizeram contribuições significativas para a exploração espacial. As suas conquistas destacam a importância da diversidade nos campos científicos e servem como um lembrete de que qualquer pessoa pode realizar os seus sonhos com dedicação e perseverança.

Fontes:

- Fundação Nacional de Ciências. (2012).

–Ada Notícias.

–Cherokee Fênix.

– Museu Nacional Smithsonian do Índio Americano.