Observação do céu em outubro: eventos celestes a serem observados

Outubro é um mês fascinante para os entusiastas da observação do céu, pois oferece uma variedade de fenómenos celestes para observar. Desde planetas fazendo pose no céu até um eclipse do Sol em “anel de fogo”, há algo para todos os gostos.

No dia 10 de outubro, os observadores do céu terão a oportunidade de avistar Vênus no leste antes do nascer do sol. Acompanhada por uma fina Lua crescente, Vênus será acompanhada pelo coração brilhante de Leão, o leão, e pela estrela branco-azulada Regulus, criando uma bela exibição celestial.

Um dos eventos mais esperados em outubro é o eclipse do “anel de fogo” do Sol, que acontecerá em 14 de outubro. Este evento celestial só será visível no estreito caminho de anularidade que se estende do Oregon ao Texas e partes do México, América Central e América do Sul. No entanto, mesmo aqueles que estão fora do caminho da anularidade ainda poderão testemunhar um eclipse parcial.

É importante observar que observar um eclipse solar requer proteção especial para os olhos, como óculos para eclipses ou um filtro solar especializado. Os Skywatchers também podem usar métodos de visualização indireta, como um projetor pinhole, para observar o eclipse com segurança. O próximo eclipse solar total ocorrerá em 8 de abril de 2024 e varrerá os Estados Unidos.

Em 23 de outubro, a Lua, cerca de 70% iluminada, ficará logo abaixo do planeta anelado Saturno, no céu noturno. Olhando para o sul, uma ou duas horas após o pôr do sol, os observadores podem testemunhar este alinhamento celestial de tirar o fôlego. Na noite seguinte, a Lua será vista pendurada a leste de Saturno, proporcionando outra oportunidade de se maravilhar com este par celestial.

Para encerrar o mês em alta, em 28 de outubro, a lua cheia e Júpiter chegarão perto o suficiente para criar uma visão impressionante no céu. Esses dois objetos brilhantes proporcionarão uma exibição visual impressionante para os observadores do céu.

Outubro é realmente um mês repleto de delícias celestiais para os entusiastas da observação do céu. Seja observando o eclipse do “anel de fogo” ou maravilhando-se com os alinhamentos celestes dos planetas e da Lua, há inúmeras maravilhas para explorar no céu noturno.

Definições:

– Fenômenos celestes: Eventos ou ocorrências que acontecem no céu, como eclipses, alinhamentos e posições planetárias.

– Eclipse solar anular: Um tipo de eclipse solar em que a Lua não cobre completamente o Sol, deixando um anel de luz solar visível ao redor das bordas da Lua.

– Método de visualização indireta: Uma maneira segura de observar um eclipse solar ou outros objetos celestes brilhantes sem olhar diretamente para o Sol, como usar um projetor pinhole.

Fontes:

– NASA JPL (Twitter)