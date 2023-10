Milhões de pessoas se preparam para o eclipse solar anular nas Américas

By

Milhões de pessoas nas Américas estão se preparando ansiosamente para um evento astronômico raro e cativante. No sábado, ocorrerá um eclipse solar anular, lançando um véu sombrio do Oregon ao Brasil. Este fenômeno criará uma borda laranja ardente no céu que só será visível por alguns minutos.

Um eclipse solar anular acontece quando a lua passa entre o sol e a Terra, criando um efeito de “anel de fogo”. Isso ocorre por causa da órbita ligeiramente ovular da Lua, o que faz com que ela esteja no ponto mais distante da Terra durante o eclipse.

Nos Estados Unidos, o eclipse será visível em estados como Oregon, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas. O eclipse percorrerá um caminho de anularidade de 125 milhas de largura entre meio-dia e 1h, horário do leste. Outras partes do país, incluindo cidades como Seattle, Los Angeles, Las Vegas e Houston, sofrerão um eclipse parcial.

É importante observar que olhar diretamente para o eclipse anular sem equipamento de proteção adequado pode causar danos aos olhos. Cientistas e especialistas aconselham os espectadores a usarem equipamentos apropriados para garantir sua segurança enquanto observam o eclipse.

Vários eventos e confraternizações estão planejados ao longo do caminho da anularidade, desde pequenas festas locais até festivais maiores. Telescópios serão instalados em Oregon, e o Exploratorium de São Francisco transmitirá o evento ao vivo de Utah. Além disso, a cidade de Marysvale, Utah, está se preparando para receber um fluxo de visitantes e sediando uma celebração de três dias.

O eclipse também atravessará o Texas, incluindo a cidade de San Antonio. Esta região tem a sorte de estar no caminho do eclipse anular de sábado e de um eclipse total previsto para ocorrer em abril próximo. A excitação e a expectativa têm aumentado em San Antonio, onde cientistas e moradores locais aguardam ansiosamente este evento raro.

Este eclipse solar anular oferece uma oportunidade única para pessoas de todas as esferas da vida se reunirem e se maravilharem com o nosso lugar no vasto e infinito universo. Serve como um lembrete de que todos compartilhamos o mesmo lar neste cosmos expansivo.

Definições:

– Eclipse Solar Anular: Um tipo de eclipse solar que ocorre quando a Lua está em seu ponto mais distante da Terra,