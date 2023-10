Simulação da migração de radionuclídeos de longo prazo em rochas fraturadas usando modelagem geotécnica de centrífuga

Pesquisadores da Universidade de Zhejiang desenvolveram um novo método para simular o transporte de radionuclídeos ou contaminantes através de granito fraturado em pequena escala usando modelagem geotécnica de centrífuga. Isto é especialmente importante para a compreensão das questões de transporte a longo prazo em grandes escalas espaciais e temporais longas. A eliminação geológica profunda é um método amplamente aceite para a gestão de resíduos radioactivos, mas existe o risco de potenciais fugas ou alterações no ambiente geológico, o que poderia levar à migração de radionuclídeos para a biosfera.

Os métodos tradicionais de monitorização no terreno foram insuficientes para resolver estas questões de transporte a longo prazo. No entanto, os pesquisadores utilizaram os recursos da tecnologia de impressão 3D para criar um projeto estrutural exclusivo para amostras de rochas fraturadas com permeabilidade ajustável. Ao combinar isso com um aparelho de controle selado, eles foram capazes de realizar experimentos de gravidade normal e de hipergravidade para avaliar o desempenho da barreira de rochas fraturadas de baixa permeabilidade.

O experimento de hipergravidade foi originalmente usado para simular o transporte de contaminantes em solos, mas seus efeitos nas rochas fraturadas permaneceram desconhecidos. Os pesquisadores usaram o modelo de rede de fratura impresso em 3D e o experimento de hipergravidade para preencher essa lacuna de conhecimento. Os resultados mostraram que esta metodologia poderia avaliar com sucesso o desempenho da barreira a longo prazo de rochas fraturadas de baixa permeabilidade.

Este avanço tem implicações significativas para o campo da eliminação geológica profunda. Os investigadores esperam que as suas descobertas inspirem uma maior exploração do potencial das experiências de hipergravidade e das redes de fracturas impressas em 3D na avaliação da viabilidade a longo prazo dos métodos de eliminação. Esta pesquisa abre novas possibilidades para estudar o transporte de radionuclídeos ou contaminantes em rochas fraturadas e melhorar a segurança da eliminação geológica profunda de resíduos nucleares.

Fonte: Wenjie Xu et al, “Experimento de hipergravidade de transporte de soluto em rocha fraturada e método de avaliação para desempenho de barreira de longo prazo”, Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042