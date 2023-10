Cientistas analisam a distribuição do DNA neandertal em humanos modernos

Cientistas da Universidade de Genebra (UNIGE) conduziram um estudo analisando a distribuição do DNA Neandertal nos genomas dos humanos modernos nos últimos 40,000 anos. O estudo, publicado na Science Advances, fornece informações sobre a história comum dos neandertais e dos humanos modernos.

O estudo revela que os humanos modernos, originários de África, começaram a substituir os neandertais na parte ocidental da Eurásia há 40,000 mil anos. Esta substituição ocorreu gradualmente ao longo de vários milénios, levando à integração do ADN do Neandertal nos genomas dos humanos modernos.

Os pesquisadores investigaram a presença de gradientes de introgressão de Neandertais após expansões humanas, analisando paleogenomas eurasianos. Eles descobriram que a expansão para fora de África resultou em gradientes espaciais de ascendência neandertal que persistiram ao longo do tempo. A expansão dos primeiros agricultores do Neolítico desempenhou um papel significativo na redução da introgressão dos Neandertais nas populações europeias em comparação com as populações asiáticas.

O sequenciamento do genoma e a análise comparativa estabeleceram que os neandertais e os humanos modernos cruzaram, resultando em aproximadamente dois por cento do DNA dos neandertais nos atuais eurasianos. Esta percentagem varia ligeiramente entre regiões da Eurásia, com as populações asiáticas tendo uma proporção ligeiramente maior de ADN de Neandertal do que as populações europeias.

Uma hipótese para explicar esta diferença é que a seleção natural pode ter tido efeitos variados nos genes dos Neandertais em diferentes populações. No entanto, os investigadores da UNIGE propõem uma hipótese alternativa baseada nos fluxos migratórios. De acordo com a sua hipótese, quanto mais nos afastamos de África, maior é a proporção de ADN de Neandertal, uma vez que os Neandertais estavam localizados principalmente na Europa.

Para testar esta hipótese, os investigadores utilizaram uma base de dados de mais de 4,000 genomas de indivíduos que viveram na Eurásia nos últimos 40 milénios. As análises estatísticas revelaram que os caçadores-coletores paleolíticos na Europa tinham uma proporção ligeiramente maior de DNA neandertal do que os da Ásia. No entanto, durante a transição para o período Neolítico, a proporção de ADN de Neandertal nas populações europeias diminuiu. Este declínio coincidiu com a chegada dos primeiros agricultores da Anatólia, que transportavam uma proporção menor de ADN Neandertal. O cruzamento entre estes agricultores e as populações europeias diluiu ainda mais o ADN do Neandertal.

O estudo destaca o uso de genomas antigos e dados arqueológicos para traçar a história das espécies hibridizadas. Também fornece referência para estudos futuros para detectar perfis genéticos que se desviam da média e podem ter efeitos vantajosos ou desvantajosos.

