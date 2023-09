Novo método permite modificação simultânea de genes em animais

Pesquisadores da ETH Zurique desenvolveram um método que permite múltiplas modificações genéticas nas células de um único animal usando a tesoura genética CRISPR-Cas. As células dos órgãos individuais são geneticamente modificadas em forma de mosaico, com cada célula tendo apenas um gene alterado. Este método permite aos cientistas estudar os efeitos de várias alterações genéticas em um único experimento.

Os pesquisadores aplicaram essa abordagem com sucesso em ratos adultos, marcando a primeira vez que isso foi feito em animais vivos. Eles usaram o vírus adeno-associado (AAV) para entregar instruções às células dos ratos para a destruição do gene. Ao infectar os ratos com uma mistura de vírus com instruções diferentes, eles foram capazes de desligar diferentes genes nas células do cérebro.

Usando este método, os pesquisadores obtiveram novos insights sobre uma doença genética rara em humanos conhecida como síndrome de deleção 22q11.2. Eles se concentraram em 29 genes na região cromossômica associada à doença e descobriram que três desses genes desempenham um papel significativo na disfunção das células cerebrais. O estudo também revelou padrões nas células dos ratos que lembram a esquizofrenia e os transtornos do espectro do autismo. Esta nova informação pode potencialmente levar ao desenvolvimento de medicamentos que compensem a atividade genética anormal.

O método tem aplicações além do estudo desta doença genética específica. Pode ser usado para estudar outras doenças genéticas e doenças com múltiplos genes envolvidos. Os pesquisadores planejam aumentar o número de genes modificados dos atuais 29 para várias centenas por experimento. Eles solicitaram uma patente da tecnologia e estão estabelecendo uma empresa spin-off para desenvolver e utilizar ainda mais esse método.

