Decifrando a evolução das cianobactérias: insights da análise genética

As cianobactérias, as pioneiras do oxigênio atmosférico, desempenharam um papel vital na formação da história da Terra. Compreender a sua evolução é crucial para desvendar a história da vida no nosso planeta. Até recentemente, o lipídio fóssil 2-metilhopano era considerado um biomarcador confiável para cianobactérias em sedimentos antigos. Porém, novas pesquisas levantaram dúvidas sobre sua especificidade, pois foi descoberto que Alphaproteobacteria também pode produzir esse lipídio.

Uma equipe de pesquisadores internacionais, liderada por Yosuke Hoshino do Centro Alemão de Pesquisa de Geociências GFZ e Benjamin Nettersheim do MARUM – Centro de Ciências Ambientais Marinhas, procurou descobrir a história evolutiva dos genes responsáveis ​​pela síntese de 2-metilhopano. Ao estudar a distribuição e diversificação destes genes, eles puderam determinar a confiabilidade do 2-metilhopano como biomarcador.

As suas descobertas, publicadas na revista Nature Ecology & Evolution, revelam que o gene responsável pela produção de 2-metilhopano, HpnP, já estava presente no ancestral comum das cianobactérias há mais de dois mil milhões de anos. Em contraste, as Alphaproteobacteria adquiriram este gene há aproximadamente 750 milhões de anos. Consequentemente, os 2-metilhopanos ainda podem servir como um biomarcador confiável para cianobactérias produtoras de oxigênio em sedimentos que datam de mais de 750 milhões de anos.

Este estudo demonstra o poder da análise genética em conjunto com sedimentologia, paleobiologia e geoquímica para aumentar o valor diagnóstico dos biomarcadores. Ao examinar a história evolutiva destes genes, os investigadores podem refinar a nossa compreensão dos primeiros ecossistemas.

Perguntas frequentes

Qual é o significado das cianobactérias na história da Terra?

As cianobactérias desempenharam um papel crucial na transformação da Terra de um ambiente livre de oxigênio para um ambiente que sustenta vida complexa. Eles foram os principais produtores de compostos orgânicos e oxigênio atmosférico por longos períodos durante o início da história da Terra.

Por que os lipídios fósseis são importantes como biomarcadores?

Os lipídios fósseis, como os 2-metilhopanos, podem indicar a presença de fotossíntese oxigenada em depósitos geológicos antigos. Ao contrário das bactérias reais, estes lípidos podem ser preservados em rochas sedimentares durante milhões de anos e fornecer informações valiosas sobre ecossistemas passados.

Por que houve dúvidas sobre a confiabilidade do 2-metilhopano como biomarcador?

Descobertas recentes revelaram que Alphaproteobacteria também pode produzir 2-metilhopanos, levantando questões sobre a especificidade deste biomarcador para cianobactérias. Este estudo esclarece a história evolutiva dos genes envolvidos e confirma a confiabilidade dos 2-metilhopanos como biomarcador para cianobactérias produtoras de oxigênio.

Qual é a nova abordagem usada neste estudo?

Os pesquisadores combinaram análises genéticas abrangentes com análises de sedimentos de alta pureza para determinar a distribuição dos genes responsáveis ​​pela produção de 2-metilhopano. Esta abordagem fornece uma compreensão mais precisa da linha do tempo evolutiva e melhora a resolução das reconstruções dos ecossistemas.