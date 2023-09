A descoberta de genes melhora a compreensão do crescimento do cabelo radicular e da alimentação de nitrato em gramíneas

By

Pesquisadores da Universidade Estadual de Washington identificaram um gene, chamado “BUZZ”, que desempenha um papel crucial no crescimento dos pelos das raízes das plantas. Os pelos das raízes são estruturas minúsculas que ajudam as plantas a absorver água e nutrientes do solo. A descoberta deste gene não só esclarece os mecanismos de crescimento das raízes, mas também tem o potencial de melhorar a produção agrícola sustentável.

Descobriu-se que o gene BUZZ regula o crescimento das raízes, tanto em termos de taxa quanto de iniciação lateral da raiz, em resposta à concentração de nitratos no solo. O nitrogênio é um nutriente essencial para o crescimento das plantas e os nitratos são uma fonte primária de nitrogênio. Compreender como as plantas encontram e utilizam nitratos pode ter implicações significativas para a agricultura, práticas de fertilização e sustentabilidade ambiental.

Curiosamente, o gene BUZZ é expresso em níveis baixos e nunca tinha sido descrito antes. Isso tornou sua identificação um desafio. Acredita-se que o gene seja conservado em diferentes espécies de gramíneas, incluindo culturas importantes como trigo, arroz, milho e cevada. Aumentar a capacidade destas culturas para encontrar e utilizar eficazmente nitratos pode ter um impacto profundo na produção global de alimentos.

Os pesquisadores estão agora se aprofundando nos mecanismos controlados pelo gene BUZZ. Ao desvendar as funções específicas deste gene, eles esperam descobrir mais informações sobre a alimentação de nitrato e o desenvolvimento do sistema radicular.

O estudo foi liderado por estudantes de doutorado do laboratório da Washington State University, juntamente com colaboradores de outras instituições. As conclusões destacam a importância da investigação básica na compreensão dos processos biológicos fundamentais, que podem, em última análise, levar a aplicações práticas na melhoria e sustentabilidade das culturas.

Fontes:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: um gene essencial para o crescimento pós-iniciação do cabelo radicular e um mediador da arquitetura radicular em Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079