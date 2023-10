Revelando o balé cósmico: uma colisão de galáxias com bilhões de anos

By

Um fenômeno cósmico de tirar o fôlego foi capturado por astrônomos usando o telescópio Gemini South, no Chile. No rescaldo de uma colisão de galáxias espirais com milhares de milhões de anos de idade, eles testemunharam uma visão espetacular de faixas rodopiantes de poeira e gás interestelar, reminiscentes de algodão doce enrolado suavemente em torno dos núcleos em fusão das galáxias progenitoras.

NGC 7727, a galáxia peculiar em questão, reside a cerca de 90 milhões de anos-luz da nossa Via Láctea, na constelação de Aquário. Nas profundezas deste caos celestial encontra-se um par de buracos negros supermassivos, cujo abraço gravitacional desafia a compreensão. Um dos gigantescos buracos negros possui uma massa impressionante de 154 milhões de vezes a do nosso Sol, enquanto o seu companheiro pesa 6.3 milhões de massas solares. Notavelmente, estes objetos colossais estão situados a apenas 1600 anos-luz de distância um do outro, representando o par conhecido de buracos negros supermassivos mais próximo da Terra.

Os cientistas prevêem que, ao longo dos próximos 250 milhões de anos, estes buracos negros titânicos acabarão por se fundir, formando um buraco negro ainda mais colossal. O próprio destino da NGC 7727 também passará por uma transformação dramática. A galáxia, atualmente repleta de estrelas jovens e berçários estelares vibrantes, irá gradualmente se estabelecer e fazer a transição para uma galáxia elíptica composta predominantemente por estrelas mais velhas com formação estelar mínima – um processo que serve como um possível vislumbre do futuro da nossa Via Láctea e das suas vizinhas. Galáxia de Andrômeda, destinada a se fundir daqui a bilhões de anos.

A imagem impressionante capturada pelo Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) montado no Gemini South mostra o poder e a precisão destes telescópios de última geração, que fazem parte do Observatório Internacional Gemini operado pelo NOIRLab da National Science Foundation. Os telescópios gêmeos ópticos/infravermelhos de 8.1 metros de diâmetro estão estrategicamente localizados em dois dos melhores locais de observação da Terra, oferecendo capacidades incomparáveis ​​em astronomia óptica e infravermelha.

Junte-se a nós enquanto embarcamos neste balé cósmico, desvendando os mistérios do espaço profundo e desvendando os segredos escondidos nas colisões e fusões de galáxias, pintando um retrato inspirador do vasto e em constante evolução do universo.

