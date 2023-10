Os efeitos mecânicos do exercício no crescimento muscular explorados usando um tapete de gel inovador

Sabe-se que o exercício traz muitos benefícios para o nosso corpo, incluindo tornar os músculos mais fortes e tonificados. No entanto, os mecanismos exatos por trás deste processo permanecem um mistério. Pesquisadores do MIT desenvolveram um tapete de exercícios exclusivo feito de hidrogel que permite estudar os efeitos puramente mecânicos do exercício em nível microscópico.

O tapete de gel, de tamanho semelhante a uma moeda, contém minúsculas partículas magnéticas. Ao usar um ímã externo sob o tapete para mover essas partículas, o gel pode oscilar como um tapete vibratório, simulando as forças que os músculos experimentam durante o exercício. As células musculares crescem no gel e os pesquisadores observam como elas respondem ao exercício mecânico criado pelas vibrações magnéticas.

As descobertas iniciais mostram que o exercício mecânico consistente pode fazer com que as fibras musculares cresçam numa direção coordenada. Essas fibras alinhadas e exercitadas são capazes de se contrair juntas. Isto sugere que o gel poderia ser usado para orientar o crescimento das fibras musculares, levando potencialmente à criação de camadas organizadas de músculos sólidos e funcionais. Esses músculos poderiam ser usados ​​em robôs leves ou para reparar tecidos danificados.

Ritu Raman, do MIT, espera que esta nova plataforma seja capaz de ajudar no crescimento muscular após uma lesão ou na diminuição dos efeitos do envelhecimento. Ao compreender melhor como diferentes forças mecânicas, especialmente o exercício, afetam os tecidos musculares a nível celular, os investigadores podem desenvolver formas inovadoras de restaurar a mobilidade em pessoas com distúrbios motores e criar robôs flexíveis.

O tapete de gel, denominado 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), fornece um método não invasivo para moldar as fibras musculares e estudar sua resposta ao exercício. Os investigadores planeiam utilizar este gel inovador para estudar outros tipos de células e a sua resposta à estimulação mecânica.

Este estudo apresenta uma nova abordagem para encorajar as células musculares a alinhar e coordenar o seu crescimento usando um tapete de gel instável. Isto tem o potencial de avançar na engenharia do tecido muscular e aprofundar a nossa compreensão do impacto das forças mecânicas no comportamento celular.

