Fortificando os testes de ondas gravitacionais da relatividade geral contra suposições astrofísicas

A Relatividade Geral (GR) tem sido um modelo de gravidade incrivelmente bem-sucedido, passando com louvor em todos os testes realizados. No entanto, sabe-se que é incompleto e não se alinha totalmente com outras teorias fundamentais da física. As ondas gravitacionais (GWs) detectadas pelo experimento LIGO oferecem uma nova janela para sondar a validade do GR. Ao estudar os desvios entre as formas de onda GW previstas e observadas, os físicos podem pesquisar a física além da GR.

Para analisar os dados do GW, são utilizados modelos de verossimilhança bayesianos. Esses modelos calculam a probabilidade de uma forma de onda com base nos dados. Envolve relacionar os parâmetros do modelo que descrevem os desvios do GR e da população de buracos negros aos dados observados. A análise bayesiana também depende de anteriores, que são distribuições de probabilidade que representam o conhecimento prévio dos parâmetros. Os anteriores podem ser informativos ou não informativos, dependendo da nossa compreensão prévia dos parâmetros.

Um desafio no teste de GR usando dados GW é a forte correlação entre os parâmetros que descrevem a população de binários de buracos negros e os parâmetros que descrevem os desvios do GR. Suposições erradas sobre a população do buraco negro podem distorcer a inferência sobre os desvios do GR. Por exemplo, assumir um anterior uniforme para a população do buraco negro quando na verdade segue uma distribuição de lei de potência levaria a um resultado tendencioso.

Para demonstrar o impacto das suposições astrofísicas, os autores compararam modelos com anteriores uniformes com modelos com anteriores motivados astrofisicamente. Os resultados mostraram diferenças significativas nas distribuições posteriores. A inclusão de informações astrofísicas levou a uma preferência por binários com proporções de massa mais iguais, resultando em uma massa de chirp de fusão mais baixa e em um coeficiente de desvio mais negativo.

Os autores também usaram dados do LIGO para restringir a massa do gráviton, uma partícula hipotética que medeia as interações gravitacionais. Ao incluir anteriores astrofísicos, a restrição à massa do gráviton foi reduzida, mostrando maior suporte para um gráviton sem massa e menos suporte para desvios do GR.

Concluindo, os autores enfatizam a importância de incluir antecedentes astrofísicos em testes de GR usando dados de GW. Esses antecedentes ajudam a reduzir o preconceito de antecedentes não informativos e a melhorar a precisão das inferências. No entanto, é essencial amostrar adequadamente o espaço anterior e estar ciente dos possíveis vieses que ainda podem existir.

- Fontes:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. “Fortalecendo os testes de ondas gravitacionais da relatividade geral contra suposições astrofísicas” (Pré-impressão, arXiv)