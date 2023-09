Novo ensaio no local de atendimento para detecção rápida do vírus Monkeypox

Um estudo de prova de conceito publicado no The Lancet Microbe apresenta um ensaio promissor no local de atendimento para a detecção rápida do vírus da varíola dos macacos (MPXV). Os pesquisadores da Austrália desenvolveram o ensaio baseado na amplificação isotérmica e na tecnologia CRISPR-Cas. Com sua alta sensibilidade e especificidade, o ensaio teve um bom desempenho quando comparado ao ensaio de reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) padrão ouro.

A varíola dos macacos é uma doença zoonótica causada pelo MPXV, um grande vírus de DNA de fita dupla. Embora relatados principalmente em homens que fazem sexo com homens, também foram observados casos em mulheres e bebês. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública entre julho de 2022 e maio de 2023 devido ao seu surgimento repentino, rápida propagação e falta de informações sobre a eficácia da vacina.

Atualmente, o método diagnóstico padrão ouro para detecção de MPXV é o qPCR, que requer equipamento especializado e pessoal treinado. O diagnóstico normalmente ocorre em laboratórios especializados e pode levar vários dias após a coleta da amostra para obter resultados, especialmente em ambientes com poucos recursos.

Neste estudo, os pesquisadores desenvolveram um ensaio no local de atendimento denominado “MPXV-CRISPR” para detecção rápida de MPXV. O ensaio envolve a extração de DNA genômico (gDNA) de amostras clínicas, seguida de amplificação e detecção usando clivagem de DNA mediada por CRISPR-Cas12a. Ele pode ser lido usando métodos baseados em fluorescência e tiras de fluxo lateral.

O ensaio demonstrou sensibilidade clínica de 100% e especificidade de 99.3% quando comparado ao ensaio qPCR e a um painel de patógenos virais e bacterianos. A leitura de fluxo lateral alcançou sensibilidade de 100% e especificidade de 98.6% para MPXV, sem reatividade cruzada contra outros vírus.

O ensaio MPXV-CRISPR pode ser uma ferramenta valiosa para o diagnóstico rápido de MPXV no local de atendimento em ambientes com poucos recursos. Pode ser realizado em aproximadamente 45 minutos, proporcionando resultados rápidos e precisos. Recomenda-se mais pesquisas para expandir a gama de linhagens MPXV circulantes visadas pelo ensaio.

Fontes:

– The Lancet Microbe: “Detecção rápida do vírus Monkeypox usando um ensaio mediado por CRISPR-Cas12a: um estudo de validação e avaliação laboratorial”

– Definições: Vírus da varíola dos macacos (MPXV): Um grande vírus de DNA de fita dupla que causa a varíola dos macacos, uma doença zoonótica que afeta humanos e animais. MPXV-CRISPR: Um ensaio no local de atendimento para detecção rápida de MPXV baseado em amplificação isotérmica e tecnologia CRISPR-Cas. Ensaio no local de atendimento: Teste diagnóstico desenvolvido para ser realizado no local onde o paciente está presente, fornecendo resultados rápidos sem a necessidade de equipamento laboratorial especializado ou pessoal treinado. Amplificação isotérmica: Método para amplificar ácidos nucleicos a uma temperatura constante, eliminando a necessidade de um termociclador. Tecnologia CRISPR-Cas: Uma ferramenta de edição de genes que utiliza RNA CRISPR (crRNA) e proteínas associadas a CRISPR (Cas) para direcionar sequências específicas de DNA para clivagem e modificação.