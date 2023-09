A importância do gás na respiração da galáxia

O gás desempenha um papel crucial no ciclo de vida das galáxias. Embora as estrelas e as galáxias tenham sido durante muito tempo o foco da observação astronómica, só recentemente os investigadores conseguiram ver e compreender melhor o impacto significativo do gás na formação e evolução destas estruturas cósmicas.

O termo “gás” refere-se ao meio interestelar, que pode ser encontrado entre as galáxias, bem como ao gás circungaláctico que circunda intimamente uma galáxia. Esses termos são usados ​​pelos astrônomos para descrever as diferentes regiões do gás, mas não existe uma fronteira estrita entre elas.

Os astrónomos começaram a desvendar o intrincado fluxo de gás entre as galáxias, o seu meio circungaláctico e o meio intergaláctico. Este fluxo desempenha um papel vital na regulação da formação estelar, uma vez que a respiração contínua de gás é essencial para o nascimento de novas estrelas. Quando esse fluxo cessa, também cessa a formação de estrelas.

O processo de respiração da galáxia envolve a interação entre as estrelas, a gravidade e a temperatura e densidade do gás. Quando o Universo se formou, o gás se acumulou nas galáxias e deu origem às estrelas. À medida que as estrelas morrem, elas expelem gás de volta para o espaço circundante, que é inicialmente quente e difuso. No entanto, à medida que o gás sai da galáxia, ele esfria e sua densidade aumenta. Isto permite que a gravidade atraia o gás de volta para a galáxia, onde pode entrar em colapso e formar novas estrelas.

Os astrónomos conseguiram observar o fluxo de gás que entra e sai das galáxias desde a década de 1960, utilizando a luz de quasares distantes. Eles descobriram que o gás circungaláctico próximo às galáxias tem uma metalicidade maior, indicando que é o resultado do gás expelido pelas estrelas. O gás no meio circungaláctico também atua como fonte de combustível para a formação de estrelas nas galáxias.

Pesquisas em grande escala revelaram que o gás no meio circungaláctico é até 1,000 vezes mais denso que o gás encontrado no meio intergaláctico. A temperatura deste gás varia de 10,000 a 1 milhão de Kelvins, tornando-o mais quente e mais frio que o gás intergaláctico. No entanto, estudar o gás que flui é um desafio devido aos sinais serem sobrepostos pelos das próprias galáxias.

A causa da saída do gás, que é mais fácil de observar, permanece incerta. Pode ser resultado de supernovas, ventos estelares ou até mesmo feedback de buraco negro. No entanto, independentemente da causa específica, o fluxo de gás eventualmente cessa, levando à extinção da formação de estrelas nas galáxias. Quando uma galáxia fica inativa, ela não forma mais estrelas e aparece na cor vermelha.

Embora ainda haja muito a aprender sobre a respiração galáctica, as simulações estão fornecendo aos astrônomos informações úteis. A simulação FIRE, por exemplo, modela a formação e evolução de galáxias ao longo de milhares de milhões de anos, permitindo aos investigadores visualizar o fluxo de gás que entra e sai destas estruturas cósmicas.

Concluindo, o gás é um componente vital no processo de respiração da galáxia. Compreender o papel do gás na formação de estrelas e no ciclo de vida das galáxias é crucial para compreender as origens das estrelas, dos planetas e até da própria vida.

Fontes:

– Tumlinson, J. e outros. “O meio circungaláctico das galáxias de massa da Via Láctea” (2017)