O Observatório de Gaia descobre meio milhão de estrelas em um aglomerado próximo

O observatório Gaia da Agência Espacial Europeia divulgou os seus dados mais recentes, revelando descobertas inovadoras. Na sua terceira divulgação de dados, Gaia identificou meio milhão de estrelas num aglomerado próximo, aproximadamente 400 lentes gravitacionais e as órbitas de mais de 156,000 asteróides.

As estrelas recentemente identificadas estão localizadas em Omega Centauri, o maior aglomerado globular visível da Terra. Gaia observou dez vezes mais estrelas no núcleo do aglomerado, incluindo estrelas que são 15 vezes mais fracas do que as detectadas anteriormente.

Esta divulgação de dados é um marco significativo para os investigadores, pois fornece informações valiosas sobre a estrutura, distribuição e movimento das estrelas em Omega Centauri. Alexey Mints, membro da Colaboração Gaia, expressou entusiasmo em utilizar todo o potencial de Gaia para criar um mapa abrangente em grande escala do aglomerado.

Além das estrelas, Gaia também observou mais de 380 lentes gravitacionais, que são objetos que curvam e focam a luz de partes distantes do universo. Estas lentes permitem aos astrónomos estudar galáxias antigas e potencialmente obter uma melhor compreensão da matéria escura.

Christine Ducourant, uma astrofísica envolvida na colaboração, destacou a descoberta de quasares distantes com lentes entre os objetos observados. Quasares são núcleos galácticos extremamente brilhantes alimentados por buracos negros. A identificação desses quasares ajuda os astrofísicos em sua busca para compreender os antigos núcleos galácticos ativos.

Além disso, os futuros lançamentos de dados de Gaia são altamente esperados. O quarto lançamento, previsto para 2026, contará com observações de oito regiões densas de estrelas no espaço. A divulgação final dos dados da missão está prevista para 2030.

Esta notável divulgação de dados de Gaia marca mais um passo em frente na nossa compreensão do cosmos e fornece aos investigadores informações vitais sobre a dinâmica estelar, a evolução das galáxias e os mistérios do universo.

