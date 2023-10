Missão Gaia lança novos dados mapeando a Via Láctea

A missão Gaia da Agência Espacial Europeia divulgou recentemente uma quantidade significativa de dados, fornecendo informações valiosas sobre a estrutura da Via Láctea. Gaia é um observatório espacial dedicado à criação de um mapa 3D abrangente da nossa galáxia, incluindo estrelas, planetas, cometas e asteróides.

O último lançamento de dados inclui meio milhão de novas estrelas e detalhes sobre mais de 150,000 asteróides dentro do nosso sistema solar. Esta informação preenche as lacunas das versões anteriores, particularmente em áreas densamente povoadas do céu. Por exemplo, o aglomerado globular Omega Centauri, o maior aglomerado visível da Terra, mostra agora dez vezes mais estrelas do que antes, com um total de 526,587 novas estrelas identificadas.

Além dessas estrelas, Gaia descobriu um número significativo de lentes gravitacionais. As lentes gravitacionais ocorrem quando um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias, distorce o espaço-tempo, agindo como uma lupa e permitindo aos pesquisadores observar objetos mais distantes. Gaia identificou 381 candidatos sólidos para quasares com lentes, incluindo 50 candidatos altamente prováveis. Esses quasares com lentes são núcleos galácticos extremamente brilhantes alimentados por buracos negros.

O objetivo principal do Gaia é pesquisar estrelas, mas também captura dados cosmológicos valiosos como um bônus adicional. A missão fornece uma perspectiva única sobre o universo e os seus objetos, desde os objetos do nosso sistema solar até aos quasares com imagens multiplicadas a milhares de milhões de anos-luz de distância.

A cada divulgação de dados, Gaia expande a nossa compreensão da Via Láctea e dos seus vários componentes. Os cientistas podem agora usar esta riqueza de informações para estudar aglomerados com mais detalhes e explorar objetos distantes que antes estavam fora do nosso alcance. A perspectiva de todo o céu de Gaia continua a oferecer insights notáveis ​​sobre o universo em que vivemos.

