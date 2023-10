Nova abordagem usa odores de fungos para repelir moscas-das-frutas e reduzir o uso de inseticidas

By

Num estudo inovador, investigadores nos EUA descobriram que os mirtilos infectados com o fungo Colletotrichum fioriniae emitem odores que repelem a drosófila de asa manchada, uma praga destrutiva de bagas e cerejas. Ao recriar o aroma repelente do fungo, os pesquisadores conseguiram enganar as moscas da fruta, fazendo-as perceber frutas saudáveis ​​como infectadas, oferecendo uma alternativa potencial ao uso tradicional de inseticidas.

A drosófila de asa manchada é uma praga persistente que representa uma ameaça significativa para os frutos de casca fina, resultando em perdas econômicas substanciais em todo o mundo. Os métodos convencionais de controle de pragas têm dependido fortemente do uso de sprays químicos, mas estes são ineficazes contra moscas que se abrigam dentro das frutas durante a maior parte do seu ciclo de vida. Isso muitas vezes leva ao uso excessivo de inseticidas e à subsequente contaminação do meio ambiente.

A equipe de pesquisadores, liderada por Caitlin Rering, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, descobriu que dois produtos químicos voláteis específicos produzidos pelo fungo Colletotrichum fioriniae, o crotonato de etila e o butirato de etila, repelem efetivamente a drosófila de asa manchada. Esses compostos demonstraram potencial para serem incorporados em uma estratégia de controle de pragas conhecida como manejo “push-pull”.

Num cenário push-pull, o repelente natural “empurraria” as moscas para longe das culturas, enquanto um atrativo as atrairia para armadilhas contendo inseticidas. Este método permite o controle direcionado das pragas sem a necessidade de pulverização generalizada de produtos químicos nocivos.

Os investigadores estão agora a realizar testes de campo para avaliar a eficácia destes repelentes, tanto individualmente como em combinação com atrativos. Eles também estão investigando se essas técnicas podem ser aplicadas a outras frutas infestadas por drosófilas de asas pintadas, como morangos, cerejas e framboesas.

Este avanço oferece uma solução promissora para reduzir o uso de insecticidas e responder à necessidade urgente de métodos alternativos para gerir pragas destrutivas. Ao explorar a sensibilidade das moscas aos odores emitidos pelas frutas infectadas, os produtores podem potencialmente proteger as suas colheitas sem recorrer a produtos químicos nocivos.

Fontes:

– Sociedade da Indústria Química via EurekAlert!