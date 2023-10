Revelando a surpreendente evolução dos morcegos noctilionóides

Os morcegos noctilionóides, um grupo diversificado de morcegos encontrados principalmente nos trópicos americanos, há muito tempo fascinam os cientistas. Com mais de 200 espécies, estes morcegos evoluíram para terem mandíbulas e dentes perfeitamente adequados para explorar uma ampla variedade de fontes de alimento. Um estudo recente publicado na Nature Communications investiga as adaptações impressionantes desses morcegos e lança uma nova luz sobre a evolução dos rostos dos mamíferos.

Comparando as diferentes espécies de morcegos noctilionóides, a equipa de investigação fez descobertas notáveis ​​sobre como as mandíbulas e os dentes dos mamíferos evoluem e se desenvolvem. Através de extensa análise das formas e tamanhos das mandíbulas, pré-molares e molares dos morcegos usando tomografias computadorizadas e outros métodos, os pesquisadores encontraram modificações consistentes no número, tamanho, forma e posição dos dentes. Por exemplo, espécies com focinho curto têm um número reduzido de dentes devido ao espaço limitado, enquanto morcegos com mandíbulas mais longas têm espaço para mais dentes, semelhante à configuração dos dentes do ancestral dos mamíferos placentários.

A autora principal, Alexa Sadier, destaca a velocidade surpreendente com que essas adaptações ocorreram: “Os morcegos têm todos os quatro tipos de dentes – incisivos, caninos, pré-molares e molares – assim como nós. Os morcegos noctilionóides desenvolveram uma enorme diversidade de dietas em apenas 25 milhões de anos, o que é um período de tempo muito curto para que estas adaptações ocorram.” Esta jornada de transformação alimentar resultou numa grande variedade de estruturas mandibulares e dentárias nestes morcegos, permitindo-lhes alimentar-se de frutas, néctar, insetos, peixes e até sangue.

Apesar do progresso significativo alcançado na compreensão da evolução dos morcegos noctilionóides, os factores exactos que desencadearam as suas adaptações alimentares permanecem desconhecidos. Perguntas sobre como esses morcegos evoluíram rapidamente com estruturas tão diversas de mandíbulas e dentes ainda persistem. Ao estudar estes morcegos, os cientistas esperam desvendar os mistérios de como os nossos próprios dentes se formam e crescem.

