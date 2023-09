O Telescópio Extremamente Grande: Desvendando os Segredos do Universo

A construção do Extremely Large Telescope (ELT) no deserto chileno do Atacama está atualmente em andamento, com o ambicioso objetivo de criar o maior telescópio já construído. Com um diâmetro de espelho primário de 39 metros – ligeiramente menor que o icónico Arco do Triunfo em Paris – e uma estrutura principal que pesa assombrosas 3700 toneladas, o ELT pretende revolucionar a nossa compreensão do universo.

No coração do ELT está um gerador de imagens avançado chamado MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Desenvolvido pelo Laboratório de Investigação em Instrumentação Espacial e Astrofísica (LESIA) do Observatório de Paris, o MICADO permitirá ao ELT capturar imagens detalhadas de galáxias distantes, estrelas individuais e até ajudar na procura de exoplanetas para além do nosso próprio sistema solar.

Um dos desafios enfrentados pelas observações terrestres é a turbulência da atmosfera terrestre, que degrada a qualidade das imagens. Para compensar isto, o ELT incorpora um sistema óptico adaptativo. Yann Clenet, do LESIA, explica que este sistema mede a deformação da luz através de um sensor e depois utiliza óptica corretiva – espelhos com atuadores – para melhorar a qualidade da imagem. Um poderoso computador determina os comandos a serem enviados aos espelhos, garantindo um ótimo desempenho.

A configuração de cinco espelhos do ELT proporcionará aos astrónomos uma nitidez e clareza sem precedentes nas suas observações. Com a sua enorme dimensão e tecnologia inovadora, o ELT promete desbloquear novos conhecimentos sobre os mistérios do universo e expandir o nosso conhecimento do cosmos.

Fontes:

– Observatório Europeu do Sul (ESO)

– Laboratório de Pesquisa em Instrumentação Espacial e Astrofísica (LESIA) do Observatório de Paris em Meudon

Definições:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): um gerador de imagens avançado desenvolvido para o Extremely Large Telescope

– Exoplanetas: planetas que existem fora do nosso próprio sistema solar

– Óptica adaptativa: uma técnica usada para compensar a turbulência atmosférica em observações terrestres, medindo e corrigindo a deformação da luz