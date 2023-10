Telescópio espacial James Webb observa planetas anões no Cinturão de Kuiper

Usando o Telescópio Espacial James Webb (JWST), os astrônomos fizeram observações significativas de três planetas anões localizados no Cinturão de Kuiper. Os planetas anões – Sedna, Gonggong e Quaoar – foram estudados usando dados obtidos do Espectrômetro de Infravermelho Próximo de Webb (NIRSpec). Estas observações forneceram informações sobre as suas órbitas e composição, incluindo a presença de hidrocarbonetos leves e moléculas orgânicas complexas que se acredita serem o resultado da exposição ao metano.

O Cinturão de Kuiper, uma região nos limites externos do nosso Sistema Solar, é povoada por numerosos objetos gelados. O estudo dos Objetos do Cinturão de Kuiper (KBOs), também conhecidos como Objetos Transnetunianos (TNOs), revolucionou nossa compreensão da história do Sistema Solar. Ao examinar a disposição e as características dos KBOs, os cientistas obtiveram conhecimentos sobre as correntes gravitacionais que moldaram o nosso Sistema Solar e revelaram uma história dinâmica de migrações planetárias.

As observações do JWST dos planetas anões no Cinturão de Kuiper significam um avanço significativo na nossa exploração do Sistema Solar exterior. Liderada pelo professor Joshua Emery, da Universidade do Norte do Arizona, a equipa internacional de astrónomos lançou uma nova luz sobre a composição e o comportamento destes objetos distantes. Os resultados da investigação, detalhados num artigo pré-impresso revisto para publicação pela revista Icarus, fornecem informações valiosas para estudos em curso sobre o Cinturão de Kuiper.

Embora o nosso conhecimento da Região Transnetuniana e do Cinturão de Kuiper permaneça limitado, missões como a Voyager 2 e a New Horizons contribuíram para a nossa compreensão. No entanto, o lançamento do Telescópio Espacial James Webb gerou imenso entusiasmo entre os astrónomos. As suas capacidades de imagem infravermelha têm o potencial de revelar novas descobertas e fornecer uma compreensão mais profunda do Sistema Solar exterior e dos seus objetos celestes.

