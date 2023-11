Explorando o potencial de partículas em nanoescala em aplicações magnéticas

A nanotecnologia continua a revolucionar vários campos, e uma área de exploração envolve o uso de partículas em nanoescala na aplicação de ímãs. Rachel Nickel, estudante de doutorado no departamento de física e astronomia da Universidade de Minnesota, está liderando esta pesquisa fascinante.

Durante seus estudos de graduação, Nickel inicialmente se concentrou em aplicações biomédicas de nanopartículas magnéticas para combater biofilmes que se formam em superfícies. No entanto, ela mudou seu foco para um estudo mais detalhado de uma nanopartícula magnética específica chamada óxido de ferro épsilon.

Ao contrário da ferrugem comum, o óxido de ferro épsilon exibe uma fascinante “estrutura frustrada”, onde o arranjo dos átomos assume um padrão distorcido e menos ordenado. Esta complexidade estrutural dá origem a propriedades intrigantes, tornando o óxido de ferro épsilon um candidato interessante para diversas aplicações.

Uma característica marcante do óxido de ferro épsilon é sua dureza magnética. Isto significa que os domínios magnéticos dentro do material resistem fortemente às mudanças no seu alinhamento quando magnetizados. Essa característica o torna particularmente vantajoso para o desenvolvimento de ímãs permanentes, que são componentes cruciais em dispositivos como motores, alto-falantes e discos rígidos.

Esta pesquisa ganha importância quando se considera a dependência atual de ímãs permanentes baseados em terras raras, que são frequentemente extraídos de regiões de conflito. O óxido de ferro épsilon, por outro lado, pode ser obtido a partir de abundantes recursos de ferro no Canadá, oferecendo uma alternativa interessante e mais sustentável.

Nickel e sua equipe publicaram recentemente um artigo na Nano Letters, apresentando suas descobertas sobre o óxido de ferro épsilon. Este material único ocorre exclusivamente em nanoescala, com cada nanopartícula sendo cerca de mil vezes menor que a largura de um único fio de cabelo.

Compreender a dependência do tamanho do óxido de ferro épsilon é fundamental para aproveitar seu potencial. A pesquisa do Nickel se concentrou em investigar como as propriedades desse material mudam com diferentes tamanhos de partículas.

Usando instalações e equipamentos de pesquisa avançados, incluindo síncrotrons e microscópios eletrônicos, Nickel coletou medições e obteve insights sobre a estrutura do óxido de ferro épsilon. Essas ferramentas permitiram que ela entendesse como o material se comporta em diferentes tamanhos.

Olhando para o futuro, as perspectivas de aproveitamento do óxido de ferro épsilon em aplicações tecnológicas e magnéticas são altamente promissoras. O seu potencial como íman permanente e os seus comportamentos eletrónicos, como a frequência de ressonância, poderão ter um impacto significativo em sistemas avançados de comunicação sem fios.

O níquel prevê um futuro onde o óxido de ferro épsilon atenda à crescente demanda por ímãs e materiais magnéticos em vários campos. Com suas propriedades distintas, esta partícula em nanoescala abre possibilidades interessantes em aplicações magnéticas.

