Explorando padrões de movimento: um ponto em comum entre os organismos

Cientistas da Universidade Johns Hopkins fizeram uma observação notável sobre os padrões de movimento apresentados por vários organismos. O seu estudo revela que organismos, desde micróbios até humanos, exibem padrões de movimento semelhantes para melhor compreender e perceber o que os rodeia. Esta pesquisa tem potencial para impactar disciplinas como robótica e ciências cognitivas.

O estudo se concentrou no peixe-faca elétrico, espécie conhecida por emitir descargas elétricas para localizar abrigo e fugir de predadores. Os pesquisadores notaram que quando as luzes eram apagadas, os peixes exibiam movimentos frequentes de vaivém, permitindo-lhes sentir ativamente o ambiente em águas escuras. Por outro lado, em condições bem iluminadas, o peixe-faca balançava suavemente com rajadas infrequentes de movimento rápido. Esta mudança de comportamento foi atribuída à necessidade dos peixes explorarem os seus arredores de forma mais activa quando a incerteza é elevada, e voltarem a um modo de “exploração” mais estável quando a incerteza diminui.

Curiosamente, os investigadores descobriram que este comportamento de mudança de modo não se limitava apenas aos peixes. Ao criar um modelo para simular comportamentos sensoriais importantes, eles identificaram os mesmos movimentos sensoriais dependentes em outros organismos, incluindo amebas, mariposas, baratas, morcegos, ratos e humanos. Estas descobertas demonstram que organismos de diferentes espécies desenvolveram estratégias semelhantes para otimizar a sua percepção do mundo.

As implicações do estudo vão além da compreensão do comportamento animal. Os investigadores acreditam que os seus conhecimentos podem ser aplicados para melhorar o design de drones de busca e salvamento, rovers espaciais e outros robôs autónomos. Ao incorporar esses padrões de movimento dependentes dos sentidos em sistemas de controle robóticos, os cientistas esperam melhorar a capacidade dos robôs de navegar e dar sentido aos seus ambientes.

No geral, este estudo lança luz sobre a interconexão dos padrões de movimento em diversos organismos. Destaca como a evolução levou à convergência de soluções semelhantes, mesmo em espécies que estão distantes umas das outras na árvore da vida. Seguindo em frente, uma maior exploração dos movimentos sensoriais inconscientes em animais e outros organismos vivos promete aprofundar a nossa compreensão da cognição e potencialmente inspirar avanços inovadores na robótica.

