A descoberta inesperada de vastos depósitos de hidrogênio no leste da França

Nos arredores de Folschviller, uma pequena cidade no leste de França, três barracões despretensiosos atraíram a atenção significativa de cientistas, jornalistas e do público. Esses galpões ficam acima de um poço que foi inicialmente perfurado em 2006 e agora acomoda um sistema de medição de gás chamado SysMoG. Originalmente concebido para detectar concentrações subterrâneas de metano, o SysMoG fez uma descoberta surpreendente durante a sua exploração: altas concentrações de hidrogénio.

A uma profundidade de 1,100 metros, a concentração de hidrogênio dissolvido atinge 14%, e pode chegar a 90% a 3,000 metros. Estas descobertas extraordinárias sugerem que a região da Lorena, incluindo Folschviller, pode albergar um dos maiores depósitos de hidrogénio conhecidos no mundo, com uma estimativa de 46 milhões de toneladas de hidrogénio branco.

A descoberta destes depósitos de hidrogénio foi um resultado inesperado do projecto Regalor, que visava investigar a viabilidade da produção de metano na região da Lorena. O projeto também procurou examinar a presença de outros gases. Após a cessação da produção de carvão na Lorena em 2004, a Française de L'Energie propôs a extração de metano dos campos de carvão da região. O governo regional recorreu à experiência do Laboratoire GeoRessources para determinar a viabilidade do projeto, levando ao desenvolvimento do SysMoG em colaboração com a Solexperts, uma empresa franco-suíça.

O SysMoG está equipado com uma sonda patenteada que pode ser baixada até profundidades de 1,500 metros. Ao utilizar uma membrana para separar gases da água, a sonda permite a extração de gases para análise de superfície. Anteriormente, a presença de gases subterrâneos exigia trazer água à superfície e desgaseificá-la.

As medições iniciais no poço revelaram que 99 por cento do gás dissolvido a 600 metros era metano, sendo 1 por cento hidrogénio. No entanto, à medida que a equipa avançava mais profundamente, observaram um aumento consistente na concentração de hidrogénio. No fundo do poço, o hidrogênio representava cerca de 20% do gás dissolvido.

Para investigar mais aprofundadamente a concentração de hidrogénio, os investigadores planeiam medir três outros furos em profundidades semelhantes. Se a concentração de hidrogénio permanecer elevada lateralmente, o próximo passo envolve a perfuração de um poço de 3,000 metros para validar como a concentração de hidrogénio evolui com a profundidade. Este esforço também determinará se o hidrogénio está presente na forma dissolvida ou gasosa.

A descoberta destes depósitos de hidrogénio poderá ter implicações profundas para o futuro da energia limpa. Com o hidrogénio a ser aclamado como um candidato a combustível significativo devido ao seu potencial para emissões líquidas zero, a abundância de “hidrogénio branco” na região da Lorena poderia contribuir grandemente para a transição global para a energia limpa.

Definições:

– SysMoG: Um sistema de medição de gás usado para medir concentrações subterrâneas de gás.

– Metano: Um gás incolor e inodoro, frequentemente associado ao gás natural e uma potencial fonte de energia.

– Furo: Um buraco estreito perfurado no solo para extrair recursos naturais ou realizar estudos geológicos.

– Hidrogênio: Gás incolor que pode ser utilizado como fonte de combustível devido ao seu alto teor energético.

– Lorraine: Uma região no leste da França conhecida pela sua produção de carvão.

Fontes:

– Jacques Pironon, diretor de pesquisa do laboratório GeoRessources da Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, jornalista radicado em Paris