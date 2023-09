O futuro da exploração espacial: uma conversa com Eric Ianson da NASA

Em uma próxima palestra intitulada “Planetas, asteróides e luas… meu Deus!”, Eric Ianson, vice-diretor da Divisão de Ciência Planetária na sede da NASA, discutirá os empreendimentos mais recentes e emocionantes da NASA na exploração espacial. Isto inclui a recolha de amostras da superfície de Marte, uma demonstração de defesa planetária através da colisão intencional de uma nave espacial contra um asteróide, e a exploração da lua de Júpiter, Europa, e do seu oceano coberto de gelo.

Os marcos que os jovens podem esperar testemunhar nas suas vidas no domínio da exploração espacial são difíceis de prever, à medida que a tecnologia evolui rapidamente e os interesses mudam. No entanto, existem certas tendências que podem ser identificadas. O regresso dos humanos à Lua e a eventual aterragem de astronautas em Marte estão no horizonte. As missões robóticas para vários planetas, luas e pequenos corpos do sistema solar continuarão, com foco em destinos como a lua de Júpiter, Europa, a lua de Saturno, Titã, e Urano. Haverá também avanços na identificação de mundos habitáveis ​​fora do nosso sistema solar.

O papel da NASA na realização dos próximos grandes avanços espaciais é vital, mesmo que empresas privadas como a SpaceX desempenhem um papel cada vez mais importante nas viagens espaciais. Embora as empresas privadas tenham motivação empresarial, a NASA é financiada para atingir objetivos específicos de ciência, exploração ou tecnologia. As colaborações com a indústria são comuns, mas há casos em que a NASA desenvolve instrumentos especializados ou naves espaciais internamente, como os rovers de Marte e a nave espacial Europa Clipper.

A recente conquista do pouso do programa espacial da Índia no pólo sul da Lua é louvável. A NASA valoriza a colaboração internacional e reconhece a importância de partilhar dados de missão para o benefício da descoberta científica. Encorajam os seus colegas internacionais a fazer o mesmo, promovendo a exploração pacífica do espaço.

Quando questionado sobre seu filme ou programa de TV favorito sobre o espaço ou a exploração espacial, Eric Ianson mencionou vários favoritos, incluindo “Apollo 13”, “Perdido em Marte” e “O Império Contra-Ataca”. No entanto, ele finalmente escolheu “The Right Stuff” como sua escolha preferida. O filme retrata a história dos astronautas originais do Mercury Seven e captura a imaginação e os desafios das viagens espaciais durante uma época em que ela estava em transição da ficção científica para a realidade.

A palestra Wilder Penfield de Eric Ianson está marcada para 13 de novembro às 4h no Anfiteatro Jeanne Timmins do The Neuro.

Definição:

NASA – Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a agência espacial civil dos Estados Unidos responsável pela exploração e pesquisa espacial do país.

Programa de Exploração de Marte – Um programa da NASA focado na exploração de Marte, incluindo o estudo do clima, geologia e potencial de suporte de vida do planeta.

Programa de Sistemas de Energia de Radioisótopos – Um programa da NASA que desenvolve e mantém o uso de sistemas de energia de radioisótopos, que fornecem eletricidade para missões no espaço profundo usando o calor gerado pela decomposição de isótopos radioativos.

Defesa planetária – O estudo e desenvolvimento de métodos para proteger a Terra de potenciais eventos de impacto de asteróides ou cometas.

Europa – Uma das luas de Júpiter que se acredita ter um oceano subterrâneo de água líquida sob sua crosta gelada.

Serviços comerciais de carga útil lunar – Um programa que visa entregar missões científicas e tecnológicas à Lua através de parcerias com empresas comerciais.

Perseverance Rover – Uma missão da NASA a Marte que visa explorar a habitabilidade do planeta, procurar sinais de vida antiga e recolher amostras para potencial retorno à Terra.

Telescópio Espacial James Webb – Um próximo telescópio espacial com lançamento previsto para 2021, projetado para ser o telescópio espacial mais poderoso já construído.

Programa Artemis – Um programa da NASA que visa pousar “a primeira mulher e o próximo homem” na Lua até 2024.

