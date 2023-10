O papel dos ventos no derretimento das camadas de gelo na Groenlândia e na Antártica

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Irvine e da Universidade de Utrecht descobriram que a superfície do gelo na Groenlândia tem derretido a uma taxa crescente nas últimas décadas, enquanto a tendência na Antártica tem se movido na direção oposta. Para um estudo publicado na revista Geophysical Research Letters da American Geophysical Union, os cientistas se concentraram no papel de Foehn e dos ventos catabáticos, rajadas descendentes que colocam o ar quente e seco em contato com as geleiras. Eles descobriram que o derretimento do manto de gelo da Groenlândia relacionado a esses ventos aumentou mais de 10% nos últimos 20 anos, enquanto o impacto dos ventos no manto de gelo da Antártida diminuiu 32%.

A pesquisa mostrou que os ventos descendentes são responsáveis ​​por uma quantidade significativa de derretimento do gelo superficial em ambas as regiões. O derretimento do gelo superficial causa escoamento e hidrofratura da plataforma de gelo, aumentando o fluxo de água doce para os oceanos e contribuindo para o aumento do nível do mar. No entanto, os comportamentos do aquecimento global nos hemisférios Norte e Sul levaram a resultados contrastantes na Gronelândia e na Antártida.

Na Gronelândia, o derretimento da superfície provocado pelo vento é agravado pelo aquecimento da ilha, sendo a luz solar por si só suficiente para derreter o gelo. A combinação do crescimento de 10% no derretimento provocado pelo vento e das temperaturas mais quentes do ar na superfície resultou num aumento de 34% no derretimento total do gelo na superfície. Os autores atribuem este resultado, em parte, à influência do aquecimento global na Oscilação do Atlântico Norte, que trouxe ar quente para a Gronelândia e outras áreas do Ártico.

Por outro lado, o derretimento total da superfície antártica diminuiu aproximadamente 15% desde 2000. No entanto, a redução deve-se em grande parte a uma diminuição de 32% no derretimento gerado pelo vento nas encostas da Península Antártica, onde duas plataformas de gelo vulneráveis ​​já entraram em colapso. A recuperação contínua do buraco de ozônio estratosférico da Antártica, descoberto na década de 1980, ajuda temporariamente a isolar a superfície de novos derretimentos.

Os investigadores sublinham a importância de monitorizar e modelar o derretimento do gelo tanto na Gronelândia como na Antártida, bem como estudar a relação entre o vento e o gelo no contexto das alterações climáticas. Eles esperam que esta pesquisa contribua para fortalecer os modelos do sistema terrestre utilizados na ciência climática.

Este estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, de Irvine e da Universidade de Utrecht, com apoio financeiro do Departamento de Energia dos EUA, da Fundação Nacional de Ciência e da Organização Holandesa para Pesquisa Científica.

Fontes: Universidade da Califórnia, Irvine e Universidade de Utrecht