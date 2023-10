O fascinante desfiladeiro marciano: explorando o labirinto da noite

Entre no cativante reino de Marte com um novo vídeo 3D lançado pela Agência Espacial Europeia (ESA). Este vídeo nos leva a uma viagem virtual pela paisagem desconcertante de Nocti Labrytinthus, também conhecido como o “labirinto da noite”. Este desfiladeiro colossal, que se estende por aproximadamente 740 milhas, é uma característica proeminente situada em Valles Marineris, o equivalente do Planeta Vermelho ao nosso Grand Canyon.

Os impressionantes visuais 3D foram meticulosamente elaborados usando medições precisas coletadas por satélites em órbita de Marte. Embora as imagens não sejam imagens reais em tempo real, elas fornecem uma representação surpreendentemente detalhada do terreno marciano, atraindo os entusiastas do espaço a mergulharem nesta maravilha extraterrestre.

O labirinto noturno possui vales íngremes, vulcões imponentes e dimensões extraordinárias. Os vales dentro do cânion podem atingir larguras de até 18.6 quilômetros e mergulhar em profundidades de 3.7 quilômetros. Em comparação, o Grand Canyon da Terra mede apenas 1.1 quilômetros de profundidade e se estende por 18 quilômetros de diâmetro. Estas dimensões contrastantes enfatizam a magnificência das maravilhas geológicas de Marte.

Este vídeo cativante serve como uma ferramenta notável para compreender a imensa escala do nosso universo e dos corpos celestes que o compõem. Tal como inúmeras pessoas revisitam frequentemente vídeos inspiradores do telescópio espacial James Webb criado pela ESA, esta exploração em 3D do desfiladeiro marciano é um deleite que exige múltiplas visualizações.

Embora a formação do Grand Canyon da Terra possa ser atribuída à erosão do Rio Colorado, acredita-se que a gênese do labirinto noturno em Marte esteja enraizada em fraturas tectônicas na crosta do planeta. Embora a água possa ter desempenhado um papel, especialmente considerando a história de Marte como um planeta com rios caudalosos, as forças primárias que moldam este extraordinário desfiladeiro marciano estão relacionadas com a actividade tectónica.

