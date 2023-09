O predador pré-histórico: uma amonite encontrada dentro de um peixe fossilizado

Os cientistas fizeram uma descoberta extraordinária ao examinar uma amonite bem preservada e um peixe fossilizado com o qual foi encontrada. A descoberta surpreendente revelou que o peixe tinha realmente engolido a grande amonite, uma ocorrência nunca antes observada. A amonite, tipo de cefalópode extinto há milhões de anos, pode ter causado afogamento do peixe ou bloqueio do trato digestivo, resultando em consequências fatais para o predador.

O fóssil, descoberto na Alemanha em 1977, faz parte da coleção do Museu Estadual de História Natural de Stuttgart. Dois pesquisadores do museu, Samuel Cooper e Erin Maxwell, publicaram recentemente um artigo na Geological Magazine descrevendo os peixes e a amonite que consumiam. A espécie de peixe, Pachycormus macropterus, pertencia a um grupo extinto de peixes marinhos com nadadeiras raiadas chamados paquicormídeos. Esses peixes podem variar de tamanhos pequenos até 50 metros de comprimento. Embora a dieta dos paquicormídeos não seja totalmente compreendida, os pesquisadores encontraram evidências de que eles tinham como alvo principal cefalópodes de corpo mole e peixes menores.

A descoberta do peixe com a amonite em seu interior é significativa porque fornece informações sobre o comportamento alimentar e a dieta dos paquicormídeos. Estabelece que os peixes consumiam ocasionalmente cefalópodes não-concha, o que contradiz suposições anteriores sobre a sua dieta. De acordo com Adiel Klompmaker, curador de paleontologia dos Museus da Universidade do Alabama, esta descoberta é notável e ajuda a reconstruir antigas teias alimentares com mais precisão.

O posicionamento da amonite dentro do corpo do peixe e a ausência de certos ossos que sugeririam decomposição apoiam fortemente a teoria de que o peixe engoliu a amonite enquanto estava vivo. Embora existam evidências anteriores de que peixes consumiram acidentalmente pequenas larvas de amonite, esta nova descoberta sugere que engolir a amonite inteira não foi acidental.

Esta descoberta fossilizada incomum fornece informações valiosas sobre ecossistemas marinhos antigos e lança luz sobre os hábitos alimentares de predadores marinhos pré-históricos. Demonstra as complexas interações e dinâmicas que existiam entre espécies há milhões de anos e leva ainda mais longe a nossa compreensão da vida pré-histórica.

