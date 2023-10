Novos insights sobre a história evolutiva dos peixes

By

Um estudo inovador conduzido por pesquisadores da Universidade de Yale lançou uma nova luz sobre a história evolutiva dos peixes. Numa versão atualizada e revista da Árvore da Vida dos peixes, os ictiólogos Thomas J. Near e Christine E. Thacker identificaram ligações surpreendentes entre diferentes espécies de peixes, proporcionando uma nova perspetiva sobre as suas relações.

Anteriormente, os peixes com barbatanas raiadas eram classificados com base em características observáveis ​​e estruturas físicas, que não captavam toda a extensão das suas relações genéticas. Near e Thacker incorporaram séculos de literatura científica e dados genéticos para criar um sistema de classificação mais abrangente.

O estudo revela que os olhos tubulares, um peixe de águas profundas em forma de fita com olhos tubulares peculiares, e o bacalhau, um peixe comercialmente importante, são na verdade primos. Ambos pertencem à ordem Gadiformes. Esta descoberta desafia suposições anteriores e destaca a importância da análise genética na compreensão das linhagens evolutivas.

A pesquisa de Near e Thacker também se concentrou na consolidação e reclassificação de vários grupos de peixes. Ao analisar a ancestralidade comum, definiram 97 grupos inclusivos que abrangem 830 linhagens. Notavelmente, eles eliminaram nomes de grupos redundantes e combinaram famílias relacionadas em ordens maiores. Por exemplo, os olhos tubulares foram reclassificados como Gadiformes, enfatizando a sua semelhança genética com o bacalhau e outras espécies relacionadas.

Essas descobertas têm implicações significativas para o campo da ictiologia. A Árvore da Vida revisada fornece aos pesquisadores um roteiro abrangente para a diversidade de peixes e oferece novos insights sobre as relações entre as diferentes espécies de peixes. Já foi aclamado como um estudo marcante, com seu impacto repercutindo em toda a comunidade científica.

Concluindo, o estudo de Near e Thacker revolucionou a nossa compreensão da evolução dos peixes. Ao incorporar análises genéticas e consolidar grupos de peixes, revelaram conexões surpreendentes e forneceram um sistema de classificação unificado. Esta pesquisa serve de base para futuros estudos em ictiologia, inspirando uma maior exploração do diversificado e fascinante mundo dos peixes.

