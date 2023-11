A nave espacial Lucy da NASA se prepara para o primeiro encontro com um asteróide

A espaçonave Lucy da NASA está se preparando para seu tão aguardado primeiro encontro de asteróides em 1º de novembro. A missão de Lucy é explorar os asteróides troianos de Júpiter, que se acredita serem remanescentes da formação inicial de planetas. O próximo sobrevôo marcará um marco crucial, pois Lucy testa seu sistema de rastreamento de terminal e suspende temporariamente a comunicação com a Terra.

A equipa de navegação óptica de Lucy confirmou que uma recente manobra de correcção de trajectória alinhou com sucesso a nave espacial para o seu encontro com o pequeno asteróide da cintura principal, Dinkinesh. Espera-se que a espaçonave passe aproximadamente 265 milhas (425 km) do asteróide às 12h54 EDT.

À medida que Lucy se aproxima de Dinkinesh, ele ativará seu sistema de rastreamento terminal, que monitorará ativamente a posição do asteróide. Devido ao pequeno tamanho do asteróide, não se espera que o sistema o rastreie completamente até poucos minutos antes da maior aproximação. O sistema de rastreamento do terminal ajustará de forma autônoma a orientação da espaçonave para garantir que os instrumentos científicos capturem dados enquanto Lucy passa zunindo a uma velocidade de cerca de 10,000 mph (4.5 m/s). Este sobrevoo servirá como um teste crucial para o sistema de rastreamento do terminal em condições reais de voo espacial.

Durante a aproximação a Dinkinesh, Lucy irá reposicionar-se para seguir continuamente o asteróide, afastando a sua antena de alto ganho da Terra. Isto significa que a comunicação com a Terra será temporariamente interrompida até que a sonda complete a sequência do encontro e alinhe a antena de volta à Terra. Após o sobrevôo, Lucy transmitirá imagens, dados científicos e informações de engenharia nas próximas semanas.

O próximo encontro com Dinkinesh é um passo significativo para a missão Lucy e contribuirá para a nossa compreensão dos antigos asteróides troianos. Através da exploração destas relíquias dos primórdios do sistema solar, os cientistas esperam desvendar os mistérios da formação planetária e obter conhecimentos sobre a história da nossa vizinhança cósmica.

Perguntas frequentes:

1. Qual é a missão de Lucy?

A missão de Lucy é explorar os asteróides troianos de Júpiter, que se acredita serem remanescentes da formação inicial de planetas.

2. O que o sistema de rastreamento de terminal de Lucy fará?

O sistema de rastreamento do terminal monitorará ativamente a posição do asteroide e ajustará a orientação da espaçonave para mantê-la dentro do campo de visão dos instrumentos científicos.

3. Por que a comunicação será interrompida durante o sobrevoo?

A espaçonave se reposicionará para rastrear o asteroide, afastando sua antena de alto ganho da Terra. A comunicação será retomada após a sequência do encontro, quando a antena for realinhada em direção à Terra.

4. Quais dados serão transmitidos após o sobrevôo?

Lucy transmitirá imagens, dados científicos e informações de engenharia coletadas durante o sobrevoo nas semanas seguintes.