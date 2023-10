Explorando o impacto de pulsos intensos de raios X em estruturas materiais

Por mais de um século, os físicos confiaram no espalhamento de raios X para investigar as intrincadas estruturas de vários materiais. Nos últimos tempos, os lasers de elétrons livres de raios X (XFELs) tornaram-se uma escolha popular devido à sua capacidade de emitir pulsos intensos de femtossegundos. No entanto, surge a questão: como é que estes pulsos poderosos afetam as próprias estruturas que pretendem estudar?

Um grupo de pesquisadores internacionais procurou esclarecer esse tema conduzindo um experimento usando um XFEL de femtosegundo focado em uma amostra de nanocristal de silício. Suas descobertas, publicadas na Physical Review Letters, revelaram uma diminuição significativa na intensidade da difração de raios X quando a intensidade do feixe ultrapassou um limite específico. Através de simulações, eles conseguiram descobrir os primeiros femtossegundos da interação luz-matéria, o que fez com que os átomos dentro do material ficassem embaralhados.

Anteriormente, os estudos sobre interações material-pulso dentro desta faixa de intensidade focavam principalmente em materiais na fase gasosa. Para resolver esta lacuna, os cientistas realizaram a sua experiência nas instalações da SACLA no Japão, irradiando amostras de silício de 10 μm de espessura com duas intensidades de feixe diferentes: 2.1 × 1016 W/cm2 e 4.6 × 1019 W/cm2. Curiosamente, eles observaram que as imagens de difração produzidas em intensidades de feixe mais altas eram até 50% mais escuras do que o esperado.

A autora Beata Ziaja-Motyka, do Instituto de Física Nuclear da Academia Polonesa de Ciências, enfatizou que, embora seja intuitivo assumir que contagens mais altas de fótons resultariam em imagens de difração mais claras, existe um limite – aproximadamente dezenas de trilhões de watts por centímetro quadrado – além do qual o sinal de difração enfraquece.

Para desvendar este paradoxo, a equipe de pesquisa recorreu a simulações e descobriu que os fótons de alta energia (11.5 keV) dos pulsos intensos não apenas expeliam elétrons de valência, mas também elétrons de camadas mais profundas, mais próximas do núcleo atômico. Esses buracos profundos impactam essencialmente os “fatores de dispersão atômica” que desempenham um papel na determinação dos resultados de difração. Notavelmente, toda essa ionização ocorre nos primeiros 6 femtossegundos da interação luz-matéria.

No futuro, a equipe espera que seu trabalho abra caminho para novas aplicações da radiação XFEL de alta intensidade, como o desenvolvimento de dispositivos ópticos inovadores para encurtamento de pulso no regime de raios X. Além disso, compreender como diferentes átomos respondem a pulsos ultrarrápidos de raios X poderia aumentar a precisão da reconstrução de estruturas atômicas 3D a partir de imagens de difração registradas.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que é difração de raios X?

A difração de raios X é a dispersão dos raios X pela estrutura atômica ou molecular de um material, que permite aos cientistas determinar o arranjo de átomos ou moléculas dentro de um cristal ou outra substância cristalina.

O que é um laser de elétrons livres de raios X (XFEL)?

Um laser de elétrons livres de raios X (XFEL) é um tipo de laser que gera pulsos de raios X altamente intensos e coerentes. XFELs são ferramentas poderosas utilizadas em pesquisas científicas para investigar a estrutura e dinâmica de vários materiais.

Como os pulsos intensos de raios X afetam as estruturas materiais?

Pulsos intensos de raios X podem induzir mudanças significativas nas estruturas dos materiais. No caso deste estudo, quando a intensidade do feixe excedeu um certo limite, a intensidade da difração de raios X caiu, indicando que os átomos dentro do material ficaram embaralhados. Essas descobertas contribuem para a nossa compreensão de como os materiais interagem com pulsos intensos de raios X e podem potencialmente levar a novas aplicações em áreas como encurtamento de pulso e reconstrução de estrutura atômica 3D.