Astrofísicos descobrem rápida taxa de consumo de buracos negros supermassivos

Um estudo inovador liderado pela Universidade Northwestern desafiou crenças anteriores sobre os hábitos alimentares dos buracos negros supermassivos. Contrariamente à noção de que estes buracos negros consomem matéria lentamente, novas simulações 3D de alta definição mostram que na realidade têm uma taxa de consumo muito mais rápida.

O estudo revela que os buracos negros giratórios distorcem o espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que o redemoinho de gás conhecido como disco de acreção seja dilacerado. Este processo cria subdiscos internos e externos, com os buracos negros consumindo primeiro o subdisco interno. Os detritos do subdisco externo caem em cascata para dentro, preenchendo o vazio deixado pelo anel interno consumido, iniciando outro ciclo de consumo. Esta nova pesquisa indica que o processo de comer e reabastecer ocorre de forma surpreendentemente rápida, demorando apenas alguns meses.

Os rápidos ciclos de consumo de buracos negros supermassivos podem explicar o comportamento errático de certos objetos no céu noturno, como os quasares. Os quasares são conhecidos por surgirem abruptamente e depois desaparecerem sem explicação. O estudo sugere que a variação drástica no brilho observada nestes objetos pode ser resultado da destruição e reposição das regiões internas do disco de acreção.

Teorias anteriores sobre discos de acreção tiveram dificuldade em explicar o seu brilho intermitente e escurecimento repentino. A suposição de que o gás e as partículas orbitam os buracos negros no mesmo plano e direção que a rotação do buraco negro simplificou excessivamente o seu comportamento. No entanto, as novas simulações mostram que a região em torno dos buracos negros é altamente caótica e tumultuada.

As simulações levaram em conta a dinâmica dos gases, o magnetismo e a relatividade geral e destacaram os efeitos do arrasto do referencial. Os buracos negros giratórios arrastam o espaço ao seu redor, fazendo com que o gás de diferentes partes do disco colida e seja levado para mais perto do buraco negro. Esta colisão cria choques brilhantes que empurram o material em direção ao buraco negro.

À medida que a deformação do disco de acreção se torna mais pronunciada, a região mais interna começa a separar-se do resto do disco e a oscilar de forma independente. Isso leva ao rompimento e divisão dos subdiscos internos e externos, iniciando o frenesi alimentar. O material do disco externo cai em cascata sobre o disco interno, impulsionando-o para mais perto do buraco negro para consumo. A força gravitacional do buraco negro atrai então o gás da seção externa para reabastecer a área interna anteriormente esvaziada.

Esta nova compreensão da rápida taxa de consumo de buracos negros supermassivos pode fornecer insights sobre o misterioso fenômeno da mudança de aparência dos quasares. Esses quasares alternam entre estados claros e escuros em um intervalo de tempo relativamente curto. As teorias clássicas lutam para explicar o rápido desaparecimento e reabastecimento de brilho observado nesses objetos.

O estudo conduzido pela Northwestern University lança luz sobre a dinâmica complexa dos buracos negros supermassivos e dos seus discos de acreção, desafiando suposições anteriores e proporcionando uma compreensão mais profunda dos objetos mais extremos do Universo.

Fontes:

– Estudo da Universidade Northwestern