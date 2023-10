A controversa aprovação de medicamento antipsicótico pela FDA levanta preocupações

Uma decisão recente da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA de acelerar a aprovação do medicamento antipsicótico brexpiprazol (Rexulti) para pacientes idosos com demência gerou polêmica. Apesar dos benefícios clínicos mínimos e de um risco aumentado de morte associado ao medicamento, surgiram preocupações sobre os padrões de aprovação da FDA e a influência dos interesses comerciais nos grupos de defesa dos pacientes.

A investigação sobre a relação dano-benefício do Rexulti levanta sérias questões. A droga não demonstrou um efeito terapêutico significativo durante os testes e foi associada a um risco aumentado de mortalidade. No entanto, o Rexulti tornou-se o primeiro antipsicótico aprovado pela FDA para tratar a agitação em pacientes idosos com demência.

Uma das principais preocupações em torno desta decisão é o benefício financeiro que pode trazer às empresas farmacêuticas. Com um custo de cerca de US$ 1,400 por mês, os fabricantes do Rexulti, Otsuka e Lundbeck, estão prevendo um adicional de US$ 1 bilhão em vendas anuais. O jornalista investigativo Robert Whitaker argumenta que há sérias questões sobre a relação dano-benefício desta droga num artigo recente publicado no The BMJ.

A aprovação do Rexulti também pode reverter anos de esforços dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) dos EUA para reduzir o uso off-label de antipsicóticos em lares residenciais. O medicamento traz uma “advertência em caixa”, o tipo de advertência mais sério da FDA, em relação ao aumento do risco de morte. Os três ensaios de pré-aprovação mostraram que a taxa de mortalidade foi quatro vezes maior naqueles que receberam brexpiprazol em comparação com aqueles que receberam placebo.

A pesquisadora de saúde da Public Citizen, Nina Zeldes, expressou suas preocupações sobre a aprovação, afirmando que “os pequenos benefícios não superam as sérias preocupações de segurança”. O professor Lon Schneider, da Universidade do Sul da Califórnia, também observou que os resultados dos ensaios com brexpiprazol foram semelhantes aos ensaios anteriores com antipsicóticos em pacientes com doença de Alzheimer.

Há preocupações de que os actuais padrões de aprovação da FDA possam ser inferiores aos de há 20 anos. Grupos de defesa dos pacientes, como a Alliance for Aging Research e Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), apoiaram a aprovação do brexpiprazol. No entanto, é importante notar que alguns destes grupos recebem financiamento de empresas farmacêuticas, incluindo aquelas envolvidas na produção do Rexulti.

A decisão da FDA levantou questões sobre a influência dos interesses comerciais nas aprovações de medicamentos e a necessidade de um processo de avaliação mais robusto. Os esforços contínuos do CMS para reduzir a prescrição desnecessária de antipsicóticos em lares de idosos podem estar em desacordo com os esforços de marketing que provavelmente se seguirão à aprovação do brexpiprazol.

