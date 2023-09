FCC exige que constelações de satélites se coordenem com astrônomos para minimizar interferências

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) atualizou as licenças da Iceye e da Planet, duas operadoras de constelações de satélites, para exigir que trabalhem com astrônomos para mitigar o impacto que seus satélites podem ter na astronomia terrestre. Iceye adicionou oito satélites à sua constelação, enquanto a Planet adicionou sete de seus próximos satélites de imagem de alta resolução Pelican. Ambas as empresas são agora obrigadas a coordenar-se com a National Science Foundation (NSF), a fim de chegar a um acordo mutuamente aceitável para minimizar os efeitos dos seus satélites na astronomia óptica terrestre.

Este acordo recente segue a exigência da FCC para a SpaceX, que elaborou voluntariamente um acordo de coordenação com a NSF para abordar preocupações sobre o impacto da sua constelação Starlink na astronomia. Embora constelações individuais como a Iceye e a Planet não representem grandes riscos, os astrónomos estão preocupados que o efeito agregado de múltiplas constelações grandes possa interferir nas observações astronómicas.

Os astrónomos têm colaborado ativamente com a SpaceX e outras empresas para reduzir o brilho dos satélites, incluindo o Starlink, para minimizar o seu impacto na astronomia. O objetivo é garantir que as constelações de satélites não sejam mais brilhantes do que magnitude 7. A NSF também está trabalhando em acordos de coordenação com OneWeb e Amazon para suas constelações. O acordo OneWeb está concluído, enquanto as discussões com a constelação Kuiper da Amazon estão em fase final.

Os astrónomos elogiaram a FCC por abordar as suas preocupações e estão gratos pelos esforços feitos pelas empresas de satélites para mitigar as interferências. Esta colaboração entre constelações de satélites e a comunidade astronômica continuará em sistemas futuros, incluindo constelações de segunda geração planejadas por empresas como a OneWeb.

Fonte: N/A