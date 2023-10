O mistério das rajadas rápidas de rádio e sua conexão com o universo

Explosões rápidas de rádio continuam a confundir os cientistas com suas poderosas rajadas de emissão de rádio. Estas explosões são tão intensas que podem ser detectadas mesmo fora da nossa galáxia, a Via Láctea. No entanto, observações recentes mostraram que as explosões rápidas de rádio não se limitam ao espaço extragaláctico e também podem ocorrer dentro da nossa galáxia.

Numa descoberta inovadora, uma equipa internacional de cientistas detectou a explosão de rádio rápida mais distante alguma vez registada. Chamada FRB 20220610A, esta explosão foi encontrada num grupo de galáxias em fusão localizadas a impressionantes 8 mil milhões de anos-luz de distância. Não é apenas a explosão de rádio rápida mais distante observada, mas também uma das explosões energeticamente mais intensas conhecidas até hoje.

Utilizando o radiotelescópio ASKAP na Austrália, os astrónomos conseguiram identificar a localização exacta da explosão e depois confirmar a sua origem utilizando o Very Large Telescope (VLT) do ESO no Chile. As observações revelaram que a explosão teve origem numa galáxia mais antiga e mais distante do que qualquer outra fonte de explosão rápida de rádio descoberta até agora, e é provavelmente dentro de um pequeno grupo de galáxias em fusão.

Uma das implicações significativas desta descoberta é o uso potencial de rajadas rápidas de rádio para ajudar a encontrar a indescritível “matéria perdida” no universo. Os cientistas estimam que mais da metade da matéria normal esperada ainda não foi explicada. Acredita-se que esta matéria exista entre galáxias, mas não pode ser observada diretamente usando técnicas convencionais. No entanto, as rajadas rápidas de rádio têm a capacidade de detectar este material ionizado, permitindo aos cientistas medir a quantidade de matéria presente entre as galáxias.

Além disso, esta descoberta reforça o valioso papel das rajadas rápidas de rádio no avanço da nossa compreensão do universo. Ao estudar estas explosões, os cientistas podem obter insights sobre a estrutura do universo e explorar os mistérios da sua formação e evolução.

Olhando para o futuro, novos telescópios como o Square Kilometer Array Observatory (SKAO) e o Extremely Large Telescope (ELT) do ESO prometem trazer ainda mais descobertas relacionadas com explosões rápidas de rádio. Os radiotelescópios do SKAO, baseados na África do Sul e na Austrália, serão capazes de detectar milhares de rajadas rápidas de rádio, incluindo aquelas localizadas a distâncias sem precedentes. Além disso, o ELT permitirá aos cientistas estudar as galáxias fonte de explosões rápidas de rádio que estão ainda mais distantes do que FRB 20220610A.

À medida que os cientistas continuam a desvendar os segredos das rápidas explosões de rádio, estes enigmáticos fenómenos cósmicos têm o potencial de transformar a nossa compreensão do universo e dos seus aspectos ocultos.

Perguntas frequentes

O que é uma explosão rápida de rádio?

Explosões rápidas de rádio são explosões intensas de ondas de rádio detectadas principalmente no espaço extragaláctico. Eles são significativamente mais fortes que os pulsares e duram apenas breves períodos, variando de milissegundos a alguns segundos.

O que causa rajadas rápidas de rádio?

As origens exatas das rajadas rápidas de rádio ainda são desconhecidas. As fontes possíveis incluem magnetares, buracos negros em fusão e estrelas de nêutrons.

Qual é o significado da descoberta da explosão rápida de rádio mais distante?

A descoberta da FRB 20220610A, a explosão rápida de rádio mais distante detetada até agora, fornece informações valiosas sobre a natureza energética destas explosões e a sua ocorrência em galáxias em fusão. Também destaca o potencial das explosões rápidas de rádio para ajudar os cientistas a descobrir a matéria que falta no universo e a avançar a nossa compreensão da sua estrutura.

Qual o papel dos novos telescópios no estudo das explosões rápidas de rádio?

Os próximos telescópios, como o Square Kilometer Array Observatory e o Extremely Large Telescope do ESO, permitirão aos cientistas detectar e estudar milhares de explosões rápidas de rádio, incluindo aquelas localizadas a distâncias ainda maiores. Esses telescópios prometem descobrir mais mistérios relacionados às rápidas explosões de rádio e sua conexão com o universo.