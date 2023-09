Calor extremo pode levar à extinção de mamíferos em 250 milhões de anos, conclui estudo

Um estudo recente sugere que o calor extremo causado pela fusão dos continentes da Terra num supercontinente poderá levar à extinção de todos os mamíferos, incluindo os humanos, dentro de 250 milhões de anos. O estudo utilizou modelos climáticos de supercomputadores para prever os efeitos futuros dos movimentos tectônicos e do aumento das emissões de dióxido de carbono (CO2) no planeta.

À medida que os continentes se fundem, as erupções vulcânicas libertam grandes quantidades de CO2 na atmosfera, fazendo com que o planeta aqueça significativamente. Este aumento da temperatura criaria um ambiente inabitável para os mamíferos, uma vez que estão mais bem adaptados aos climas frios e lutam para lidar com o calor extremo. O futuro supercontinente seria em grande parte inóspito, com apenas 8% a 16% da sua área terrestre adequada para habitação.

Alexander Farnsworth, principal autor do estudo da Universidade de Bristol, explicou que os efeitos combinados da continentalidade, de um sol mais quente e do aumento dos níveis de CO2 resultariam em temperaturas entre 40°C e 50°C, tornando impossível para os mamíferos encontrar alimento. e fontes de água. Os humanos, tal como outras espécies, seriam incapazes de arrefecer os seus corpos através do suor, o que acabaria por levar à sua morte.

O estudo prevê que os níveis de CO2 poderão subir das atuais 400 partes por milhão (ppm) para mais de 600 ppm quando o supercontinente, chamado Pangea Ultima, se formar. Os investigadores sublinham a importância de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para evitar que estes cenários futuros ocorram mais cedo.

A coautora do estudo, Dra. Eunice Lo, enfatizou a urgência de enfrentar a atual crise climática, uma vez que o calor extremo já está afetando a saúde humana. É crucial trabalhar no sentido de alcançar emissões líquidas zero o mais rapidamente possível para mitigar as consequências prejudiciais do aumento das temperaturas.

Além disso, os pesquisadores sugerem que, ao considerar a habitabilidade de outros planetas, a distribuição dos continentes seja levada em consideração. Um planeta dentro da zona habitável de um sistema solar pode ainda ser inabitável se os continentes estiverem concentrados num supercontinente.

Este estudo destaca as potenciais consequências terríveis das alterações climáticas e reforça a necessidade de medidas imediatas para mitigar os seus efeitos. Embora o prazo previsto seja de milhões de anos no futuro, o impacto actual do aumento das temperaturas não deve ser ignorado.

