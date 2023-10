Lugares incomuns para ficar na Groenlândia

By

A Groenlândia é conhecida por suas paisagens únicas e belezas naturais, e agora os visitantes têm a oportunidade de vivenciar isso de maneiras ainda mais notáveis. Hotel Arctic e Sarfaq Ittuk são duas acomodações que oferecem experiências inesquecíveis nesta terra gelada.

O Hotel Arctic está localizado na pitoresca Baía de Disko e oferece sete cabines de vidro de luxo que oferecem vistas panorâmicas da fascinante aurora boreal à noite e dos icebergs à deriva durante o dia. Cada cabine, conhecida como cabines Aurora, tem 20 metros quadrados e está equipada com banheira, vaso sanitário, frigobar e Wi-Fi. A combinação de conforto moderno e natureza selvagem de tirar o fôlego cria uma estadia verdadeiramente memorável.

Sarfaq Ittuk, o ferry local da Gronelândia, também elevou as suas acomodações para proporcionar um maior nível de conforto. A recém-renovada Suíte Igloo é uma adição única que oferece uma experiência aconchegante e íntima. Este navio é perfeito para quem prefere uma exploração lenta da costa da Groenlândia. Além disso, Sarfaq Ittuk oferece agora uma viagem abrangente de 14 dias pelos fiordes do Ártico, permitindo aos visitantes explorar várias cidades e povoados ao longo do caminho.

De acordo com Tanny Por, chefe de relações internacionais da Visit Greenland, o foco nas acomodações na Groenlândia mudou no sentido de combinar o conforto moderno com a cultura local e a natureza selvagem de tirar o fôlego. Isto proporciona aos hóspedes o melhor dos dois mundos.

Estas acomodações incomuns na Groenlândia oferecem uma experiência única, permitindo aos visitantes mergulhar na beleza desta terra única. Quer opte por testemunhar a aurora boreal no conforto de uma cabine de vidro ou embarcar numa viagem costeira, a sua estadia na Gronelândia será sem dúvida inesquecível.

Definições:

– Baía de Disko: Baía localizada na costa oeste da Groenlândia, conhecida por suas belas paisagens e icebergs.

– Aurora Boreal: Também conhecida como Aurora Boreal, é uma exibição de luz natural que ocorre nas regiões polares e é causada pela interação das partículas solares com a atmosfera terrestre.

– Wi-Fi: conectividade sem fio à Internet.

Fontes:

– Viagem à Groenlândia: visitgreenland.com