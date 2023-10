Explorando o papel dos intermediários de inovação na definição do futuro da biologia da engenharia habilitada para IA

Pesquisadores do Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) da AMBS conduziram recentemente um estudo intitulado “Intermediários de inovação na convergência de tecnologias digitais, sustentabilidade e governança: um estudo de caso de biologia de engenharia habilitada para IA”, que examina o importante papel de intermediários de inovação na influência de ecossistemas inovadores.

O estudo centra-se no campo emergente da biologia da engenharia habilitada para IA (AI-EB) e nas suas implicações na era digital. Esta fusão de tecnologias levanta não só questões científicas, mas também preocupações éticas, sociais e económicas. Para abordar estas questões complexas, os investigadores envolveram-se com várias partes interessadas profundamente envolvidas no domínio da inovação AI-EB.

No centro deste estudo está a investigação sobre como os intermediários de inovação, intervenientes-chave no ecossistema de inovação, estão a considerar os objectivos sociais e ambientais juntamente com os objectivos económicos. Embora as directrizes de inovação responsável encorajem este equilíbrio, os resultados revelam que os intermediários de inovação no campo da biologia da engenharia tendem a dar prioridade aos métodos tradicionais de expansão e comercialização.

Espera-se que a investigação tenha um impacto significativo no desenvolvimento de intermediários de inovação e na gestão da investigação no domínio AI-EB. Os autores argumentam que uma abordagem holística que considere as implicações sociais e ambientais da IA-EB, além da comercialização, é crucial para aproveitar plenamente o potencial desta tecnologia emergente.

Este estudo esclarece a importância dos intermediários de inovação na definição do futuro da biologia da engenharia habilitada para IA. Destaca a necessidade de uma abordagem consciente que equilibre considerações económicas, sociais e ambientais, a fim de maximizar os benefícios desta tecnologia transformadora.

Fonte: Claire Holland et al, Intermediários de inovação na convergência de tecnologias digitais, sustentabilidade e governança: um estudo de caso de biologia de engenharia habilitada para IA, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Universidade de Manchester)