A evolução diversificada dos dentes e mandíbulas dos morcegos: desvendando os mistérios

Um novo estudo lançou luz sobre a notável história evolutiva dos dentes e mandíbulas dos morcegos. Os morcegos noctilionóides, compreendendo mais de 200 espécies encontradas principalmente nos trópicos americanos, exibem uma ampla gama de estruturas mandibulares que se adaptaram a diferentes dietas. Esta pesquisa destaca as mudanças fascinantes no número, tamanho, forma e posicionamento dos dentes entre esses morcegos.

Os cientistas descobriram que os morcegos com focinhos mais curtos tendem a ter menos dentes devido a restrições espaciais. Por outro lado, morcegos com mandíbulas alongadas podem acomodar mais dentes, lembrando os ancestrais dos mamíferos placentários. Estas descobertas oferecem informações sobre como os rostos dos mamíferos evoluíram, particularmente o desenvolvimento das mandíbulas e dos dentes.

Os pesquisadores envolvidos no estudo apontam que os morcegos possuem todos os quatro tipos de dentes que os humanos possuem – incisivos, caninos, pré-molares e molares. O que é verdadeiramente notável é que os morcegos noctilionóides experimentaram uma rápida diversificação das dietas num período relativamente curto de 25 milhões de anos. Hoje, diferentes espécies deste grupo apresentam dietas variadas, desde insetos, frutas e néctar até peixes e até sangue.

Alexa Sadier, principal autora do estudo, enfatiza a diversidade intrigante observada nestas espécies de morcegos. Alguns possuem rostos curtos e mandíbulas poderosas, permitindo-lhes morder facilmente cascas duras de frutas, enquanto outros têm focinhos longos especializados para sorver o néctar das flores. A rápida evolução de tal diversidade nos seus maxilares e dentes levanta questões sobre os mecanismos subjacentes que impulsionaram estas mudanças.

Para investigar esses mistérios, a equipe de pesquisa empregou técnicas avançadas, como tomografia computadorizada para examinar as mandíbulas, pré-molares e molares de mais de 100 espécies de morcegos noctilionóides. As suas descobertas revelaram a existência de “regras de desenvolvimento” que determinam a disposição dos dentes com base na dieta do morcego. Morcegos com mandíbulas mais longas ou intermediárias normalmente têm três pré-molares e três molares de cada lado, enquanto aqueles com mandíbulas mais curtas, geralmente comedores de frutas, tendem a perder o pré-molar médio, o molar posterior ou ambos.

O espaço limitado nos morcegos de mandíbula curta explica a presença de molares frontais mais largos. Devido à falta de espaço, os primeiros dentes que emergem nesses morcegos ficam maiores, pois o espaço para os dentes subsequentes é insuficiente. Essas descobertas desafiam as suposições sobre o desenvolvimento dos dentes e esclarecem a regulação do crescimento, forma e tamanho dos dentes em mamíferos.

Este estudo tem implicações mais amplas para a compreensão do desenvolvimento dentário em mamíferos. Pesquisas anteriores sobre o desenvolvimento dentário concentraram-se principalmente em ratos com incisivos e molares altamente especializados. Ainda não está claro se os mesmos mecanismos genéticos e de desenvolvimento controlam o crescimento dos dentes em mamíferos como morcegos e humanos, que possuem conjuntos de dentes mais “ancestrais”.

No futuro, os pesquisadores planejam expandir seu estudo para incluir o exame de incisivos e caninos noctilionóides. Ao aprofundar-se nos mecanismos genéticos e de desenvolvimento que moldam o desenvolvimento dos dentes nestes morcegos, poderão ser descobertos mais conhecimentos sobre os segredos evolutivos escondidos nestas espécies.

